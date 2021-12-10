تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211210/لبنان-نؤيد-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-لكن-استئناف-العلاقات--قصة-مختلفة-1053780082.html
لبنان: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن استئناف العلاقات قصة مختلفة
لبنان: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن استئناف العلاقات قصة مختلفة
أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، تأييد بلاده عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن ذلك يختلف عن موقف بيروت من إعادة العلاقات الطبيعية مع... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:31+0000
2021-12-10T12:31+0000
العالم العربي
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
جامعة الدول العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103798/88/1037988862_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_78acb00e7e6fbeef521d10ee7240058f.jpg
وقال بوحبيب في مقابلة نشرها موقع تلفزيون الجديد: "نؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أما عودة العلاقات الطبيعية بينها وبين لبنان فهذه قصة مختلفة".وشرح ذلك بقوله: "حين يكون البلد ضعيفا فلا يمكنه التغاضي عن القرارات الدولية الموجودة ضد سوريا في الأمم المتحدة وأخرى أمريكية وهذه تجعل التعاطي ضمن حدود".وكان الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، رئيس مركز تونس، محمد صالح بن عيسى، قال قبل أيام إن الجامعة تساند بقوة عودة مقعد سوريا مرة أخرى في القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في الجزائر، مارس/ آذار 2022.وأكد بن عيسى في تصريحات خاصة لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن "الجامعة العربية بذلت جهودا كبيرة لتسهيل عودة سوريا إلى العائلة العربية".وأشار المسؤول إلى أن عددا من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والجزائر وتونس والعراق، تعمل على إعادة سوريا إلى الجامعة بالرغم من وجود معارضة من قبل بعض الدول العربية الأخرى، (دون أن يسميها).
https://arabic.sputniknews.com/20211206/مسؤول-بجامعة-الدول-العربية-نبذل-جهودا-كبيرا-لتسهيل-عودة-سوريا-للجامعة-1053646197.html
أخبار لبنان
جامعة الدول العربية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103798/88/1037988862_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_ef9823b67af7a8c4b76d0f40ed16a9ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية

لبنان: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن استئناف العلاقات قصة مختلفة

12:31 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / Raad Adaylehمقعد سوريا في الجامعة العربية
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Raad Adayleh
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، تأييد بلاده عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن ذلك يختلف عن موقف بيروت من إعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق.
وقال بوحبيب في مقابلة نشرها موقع تلفزيون الجديد: "نؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أما عودة العلاقات الطبيعية بينها وبين لبنان فهذه قصة مختلفة".
وشرح ذلك بقوله: "حين يكون البلد ضعيفا فلا يمكنه التغاضي عن القرارات الدولية الموجودة ضد سوريا في الأمم المتحدة وأخرى أمريكية وهذه تجعل التعاطي ضمن حدود".
مقعد سوريا فارغا خلال القمة العربية الثلاثين في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
مسؤول بجامعة الدول العربية: نبذل جهودا كبيرا لتسهيل عودة سوريا للجامعة
6 ديسمبر, 20:26 GMT
وكان الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، رئيس مركز تونس، محمد صالح بن عيسى، قال قبل أيام إن الجامعة تساند بقوة عودة مقعد سوريا مرة أخرى في القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في الجزائر، مارس/ آذار 2022.
وأكد بن عيسى في تصريحات خاصة لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن "الجامعة العربية بذلت جهودا كبيرة لتسهيل عودة سوريا إلى العائلة العربية".
وأشار المسؤول إلى أن عددا من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والجزائر وتونس والعراق، تعمل على إعادة سوريا إلى الجامعة بالرغم من وجود معارضة من قبل بعض الدول العربية الأخرى، (دون أن يسميها).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:24 GMTسفير صيني يهاجم أمريكا بسبب "قمة الديمقراطية"... "عمل فاضح"
13:22 GMTروسيا تبدع محركا جديدا للطائرات الضخمة بقوة هائلة
13:19 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 180 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب والجوف
13:14 GMTبيسكوف: روسيا لم تعد وثيقة الضمانات الأمنية بعد
13:07 GMTترامب يشتم نتنياهو ويتهمه بالخيانة
13:04 GMTكرواتيا تنضم إلى منطقة شنغن
13:00 GMTمشاهد "تقشعر لها الأبدان" لزوجين يلتقيان بابنهما المختفي منذ 14عاما
12:54 GMTالاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن رسميا موعد ومكان مباراة الأهلي والرجاء
12:50 GMTأول ظهور لحسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب... صورة
12:41 GMTمباحثات بين فرنسا والناتو بشأن مسألة الردع النووي
12:38 GMTالسيسي يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة
12:34 GMTعاصي الحلاني يكشف تفاصيل اختطافه خلال الحرب الأهلية في لبنان
12:33 GMTغانتس: نفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا
12:31 GMTلبنان: نؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن استئناف العلاقات قصة مختلفة
12:28 GMTالبحار القريبة والبعيدة تشهد ازدياد إمكانيات الأساطيل الروسية
12:26 GMTقط يصفع سحلية عدة مرات بعد تسللها إلى منزله... فيديو
12:21 GMTالاتحاد الدولي للصحفيين يدين قرار محكمة الاستئناف البريطانية بشأن أسانج
12:15 GMTرفض شعبي ونيابي أردني لاتفاقية المياه والطاقة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي... هل يهدد بتعطيلها؟
12:09 GMTباحثة سياسية: غالبية العراقيين يريدون بقاء قوات التحالف في العراق
12:08 GMT100 مليار... ليبيا تتعقب أموال القذافي في ما قد يصبح أكبر استرداد للأصول في التاريخ