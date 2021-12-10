منظمة الصحة العالمية تعدل توصياتها بشأن لقاح "جونسون آند جونسون"

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة: "جرعة واحدة من اللقاح فاعلة وتجعل من الممكن زيادة تغطية التطعيم بسرعة، وهذا بدوره سيقلل العبء على أنظمة الرعاية الصحية من خلال منع نتائج المرض الخطيرة".يمكن أن تساعد هذه التوصية أيضا في تسريع عملية التطعيم في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو بين السكان الذين يعيشون في ظروف نزاعات أو أماكن غير الآمنة، كما جاء في البيان.وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن إعطاء جرعة ثانية بمجرد زيادة إمدادات اللقاح، بدءا من الفئات السكانية ذات الأولوية القصوى، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.في أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا حتى منتصف عام 2022، والتي تحدد الأهداف الرئيسية للتطعيم في العالم؛ والهدف الرئيسي هو تحقيق معدل تطعيم بنسبة 40% في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021.ومع ذلك، اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت المنظمة أن فجوة إمدادات اللقاحات العالمية تجعل من المستحيل الوصول إلى المعدل المستهدف في أكثر من 50 دولة بحلول نهاية العام.
وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن إعطاء جرعة ثانية بمجرد زيادة إمدادات اللقاح، بدءا من الفئات السكانية ذات الأولوية القصوى، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.
في أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا حتى منتصف عام 2022، والتي تحدد الأهداف الرئيسية للتطعيم في العالم؛ والهدف الرئيسي هو تحقيق معدل تطعيم بنسبة 40% في جميع البلدان بحلول نهاية عام 2021.
ومع ذلك، اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت المنظمة أن فجوة إمدادات اللقاحات العالمية تجعل من المستحيل الوصول إلى المعدل المستهدف في أكثر من 50 دولة بحلول نهاية العام.