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https://arabic.sputniknews.com/20211210/نجلاء-بودن-الرئيس-قيس-سعيد-تحرك-بعد-تعرض-البلاد-للتهديد-وقراراته-تؤسس-ديمقراطية-حقيقية-1053786193.html
نجلاء بودن: الرئيس قيس سعيد تحرك بعد تعرض البلاد للتهديد وقراراته تؤسس ديمقراطية حقيقية
نجلاء بودن: الرئيس قيس سعيد تحرك بعد تعرض البلاد للتهديد وقراراته تؤسس ديمقراطية حقيقية
قالت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إن الرئيس قيس سعيد اضطر إلى اتخاذ تدابير استثنائية بعد أن تعرضت البلاد إلى التهديد واهتزاز أسسها. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T14:55+0000
2021-12-10T14:55+0000
العالم العربي
تونس
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وأضافت بودن خلال إشرافها، اليوم الجمعة، على افتتاح تظاهرة "أيام المؤسسة" في سوسة، أن التدابير التي اتخذها الرئيس من شأنها أن تضع البلاد على درب تصحيح مسارها الديمقراطي، وتأسيس ديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب وتطلعاته المشروعة، بحسب قناة نسمة.وأضافت رئيسة الحكومة، أن 25 يوليو 2021 (حين أصدر قيس سعيد قرارات شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة) مثل حافزا جديدا لدفع الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الانتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات لا سيما بعد تسريع حملات التلقيح واستقرار الوضع الصحي الذي كان نقطة تحول لصالح التعافي الاقتصادي.وأشارت إلى أن الصعوبات التي تمر بها تونس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي واختلال موازنات المالية العمومية، كانت نتيجة عديد التراكمات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.كما تطرقت الى الوضع الاجتماعي الهش لا سيما بعد ارتفاع معدل البطالة خاصة لدى فئة الشباب وأصحاب الشهادات العليا والنساء.وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، كشف يوم الأحد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، في ظل وضع صعب تشهده الدولة بسبب أزمة مالية عميقة.واستأنفت تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الرئيس-التونسي-لا-يمكن-مواصلة-العمل-بالدستور-الحالي-خلال-السنوات-المقبلة-فيديو-1053759636.html
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العالم العربي, تونس

نجلاء بودن: الرئيس قيس سعيد تحرك بعد تعرض البلاد للتهديد وقراراته تؤسس ديمقراطية حقيقية

14:55 GMT 10.12.2021
© REUTERS / HANDOUT رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021
 رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تونس 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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قالت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إن الرئيس قيس سعيد اضطر إلى اتخاذ تدابير استثنائية بعد أن تعرضت البلاد إلى التهديد واهتزاز أسسها.
وأضافت بودن خلال إشرافها، اليوم الجمعة، على افتتاح تظاهرة "أيام المؤسسة" في سوسة، أن التدابير التي اتخذها الرئيس من شأنها أن تضع البلاد على درب تصحيح مسارها الديمقراطي، وتأسيس ديمقراطية حقيقية وسليمة تستجيب لإرادة الشعب وتطلعاته المشروعة، بحسب قناة نسمة.
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
الرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو
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وأضافت رئيسة الحكومة، أن 25 يوليو 2021 (حين أصدر قيس سعيد قرارات شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة) مثل حافزا جديدا لدفع الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الانتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات لا سيما بعد تسريع حملات التلقيح واستقرار الوضع الصحي الذي كان نقطة تحول لصالح التعافي الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الصعوبات التي تمر بها تونس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي واختلال موازنات المالية العمومية، كانت نتيجة عديد التراكمات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد.
مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2020
محتجون يغلقون محطة لضخ النفط جنوبي تونس للمطالبة بالتنمية والوظائف
16 يوليو 2020, 19:43 GMT
كما تطرقت الى الوضع الاجتماعي الهش لا سيما بعد ارتفاع معدل البطالة خاصة لدى فئة الشباب وأصحاب الشهادات العليا والنساء.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، كشف يوم الأحد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، في ظل وضع صعب تشهده الدولة بسبب أزمة مالية عميقة.
واستأنفت تونس محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.
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