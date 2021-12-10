تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211210/نواف-الصباح-يقلد-ابن-سلمان-قلادة-مبارك-الكبير-ووسام-الكويت-1053788395.html
نواف الصباح يقلد ابن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت
نواف الصباح يقلد ابن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت
قلد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، قلادة مبارك الكبير ووسام... 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T15:58+0000
2021-12-10T15:58+0000
الكويت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053664360_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_562061baae87a6a68000699bd9fe65e5.jpg
جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لابن سلمان في دار يمامة، مساء اليوم الجمعة، وذلك تقديرا لولي العهد السعودي وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".حضر لقاء الزعيمين نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.من جانبه، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأنه قد جرى خالل اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الحاكمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما.وفي وقت سابق، غادر ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي متجها إلى الكويت.وصدر بيان ختامي مشترك بين البلدين، أكد خلاله الجانبان حرصهما على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته.
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053664360_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_1ebdb65e45608d39a843456c6fcde0cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت

نواف الصباح يقلد ابن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

15:58 GMT 10.12.2021
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVICولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVIC
تابعنا عبر
قلد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لابن سلمان في دار يمامة، مساء اليوم الجمعة، وذلك تقديرا لولي العهد السعودي وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
حضر لقاء الزعيمين نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.
من جانبه، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأنه قد جرى خالل اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الحاكمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما.
وفي وقت سابق، غادر ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي متجها إلى الكويت.
وصدر بيان ختامي مشترك بين البلدين، أكد خلاله الجانبان حرصهما على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:31 GMTإطلاق صافرات الإنذار في قاعدة "فيكتوري" بالعاصمة العراقية
16:28 GMTفلسطين تدين "عملية إعدام وحشي" نفذتها القوات الإسرائيلية
16:22 GMTمشروع بقيمة 150 مليون دولار لاستعادة الكهرباء في الصومال
16:16 GMTعاصفة ثلجية تجبر أكثر من 100 شخص على قضاء ليلة كاملة في السينما... فيديو
16:12 GMTالمجلس الأوروبي يدعو الحكومة الإثيوبية للانخراط في محادثات وقف إطلاق النار
16:04 GMTعلماء يابانيون يطورون أقنعة "متوهجة" تكشف عن المصابين بكورونا... ما علاقة النعام؟
16:02 GMTطائرة كهربائية بجناحين وقدمين... نبوءة "النسر الذهبي" قاب قوسين من الحقيقة... صور وفيديو
15:58 GMTنواف الصباح يقلد ابن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت
15:40 GMTجامعة الدول العربية تدعو إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
15:25 GMTمقاتلة "سو-30" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
15:24 GMTعلماء: عاصفة "أقوى من أي شيء شاهدناه" تهدد البشرية... لكن شمسنا "بريئة"... صور وفيديو
15:22 GMTالسعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
15:14 GMTكيف رد نتنياهو على ترامب بعد شتمه له؟
15:11 GMTقرار يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وقوى محلية تصفه بـ"التوطين المقنع"
15:06 GMTالعراق... العمليات المشتركة تعلن مغادرة معظم القوات القتالية للتحالف الدولي
15:01 GMTمنظمة الصحة العالمية تعدل توصياتها بشأن لقاح "جونسون آند جونسون"
14:56 GMTمتجر "غوغل بلاي" يعلن عن خطوة مهمة خاصة بمستخدمي "ويندوز" في 2022‏
14:55 GMTنجلاء بودن: الرئيس قيس سعيد تحرك بعد تعرض البلاد للتهديد وقراراته تؤسس ديمقراطية حقيقية
14:37 GMTتضخم الأسعار في أمريكا يصل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما
14:35 GMTانطلاق رحلة لنقل المهاجرين العراقيين من مطار مينسك إلى أربيل