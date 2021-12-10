نواف الصباح يقلد ابن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لابن سلمان في دار يمامة، مساء اليوم الجمعة، وذلك تقديرا لولي العهد السعودي وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".حضر لقاء الزعيمين نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.من جانبه، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأنه قد جرى خالل اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الحاكمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما.وفي وقت سابق، غادر ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي متجها إلى الكويت.وصدر بيان ختامي مشترك بين البلدين، أكد خلاله الجانبان حرصهما على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته.
قلد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت.
جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لابن سلمان في دار يمامة، مساء اليوم الجمعة، وذلك تقديرا لولي العهد السعودي وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
حضر لقاء الزعيمين نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.
من جانبه، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأنه قد جرى خالل اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط الأسرتين الحاكمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما.
وفي وقت سابق، غادر ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي متجها إلى الكويت.
وصدر بيان ختامي مشترك بين البلدين، أكد خلاله الجانبان حرصهما على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته.