https://arabic.sputniknews.com/20211210/هاني-شاكر-لو-عندي-سلطة-أمنع-أغاني-المهرجانات-في-السعودية-1053774179.html

هاني شاكر: لو عندي سلطة لكنت منعت أغاني المهرجانات في السعودية

هاني شاكر: لو عندي سلطة لكنت منعت أغاني المهرجانات في السعودية

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لو كان لديه السلطة، لأصدر قرارا بمنع أغاني المهرجانات في المملكة العربية السعودية، مثلما فعل في مصر. 10.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار الفنانين في مصر

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جاء ذلك خلال حديثه، عبر فضائية "القاهرة والناس" المصرية، عن قراره بمنع تقديم أغاني المهرجانات في الحفلات العلنية في مصر.وأضاف هاني شاكر: "تبقى كارثة لو تم اعتماد لون المهرجانات الشعبية كلغة سائدة في العالم، ويوم القيامة قرب، مع احترامي للمهرجانات واللي بيحبوها ولكن مينفعش إن الصورة عن الفن المصري متاخدة من مطربي المهرجانات الشعبية".وأكد: "لو عندي السُلطة، كان زماني مانع مطربين المهرجانات من الغناء في المملكة العربية السعودية، مش مصر بس".وكانت نقابة الموسيقيين في مصر، أعلنت عن منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء في البلاد.وقال نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، إن القائمة تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور، مؤكدا أن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".يشار إلى أن المغنيين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.

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أخبار الفنانين في مصر