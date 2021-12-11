اكتشاف نوع جديد من الأفاعي بسبب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي... صور وفيديو

استغل طالب الماجستير في جامعة "Guru Nanak Dev" الهندية، فيريندر بهردواج، فترة الحجر الصحي، وبدأ بأخذ صور للحيوانات المتواجدة في فناء منزله الخلفي.وشارك الطالب مجموعة واسعة من الصور الملتقطة لكل ما شاهده في هذه الحديقة الصغيرة على صفحته في "إنستغرام"، منها صور الثعابين والسحالي والضفادع وغيرها.لكن إحدى تلك الصور الملتقطة، شدت انتباه العالم، زيشان ميرزا، من المركز الوطني للعلوم البيولوجية في الهند، حيث قرر على الفور الاتصال بالشاب ملتقط الصورة، لجميع المزيد من المعلومات حول الثعبان.وبحسب المقال المنشور في مجلة "phys" العلمية، اكتشف أن الثعبان ينتمي لفصيلة لم ترصد من قبل لثعابين "Kukri" لكن مع وجود سمات فريدة جدا أثارت الكثير من التساؤلات.وعلى الرغم من أن الشاب شارك الصورة على "إنستغرام" في 5 يونيو/ حزيران عام 2020 ، قام الباحثون بعد شهر بإجراء مسح مكثف للمنطقة التي صور فيها الأفعى الأولى، وعثر على اثنيتن، الأمر الذي مكنهم من متابعة البحث، لكن إغلاق المختبرات بسبب جائحة كورونا حالت دون المتابعة.وبعد إعادة افتتاح المختبرات، درس الفريق الحمض النووي للعينات واكتشف أنها تنتمي إلى نوع مختلف عن ثعبان كوكري. وأكد الفريق بعد دراسات حاسوبية مطولة ومقارنات بالأنواع الأخرى، أن هذه الثعابين تنتمي إلى نوع لم يكن معروفا من قبل للعلماء.ونُشر هذا الاكتشاف في ورقة بحثية بالمجلة العلمية "evolsyst"، ومنحت الأفعى الجديدة اسم (Oligodon churahensis) والذي يعني المكان الذي اكتشفت فيه وهو وادي شاره في منطقة هيماشال براديش الهندية.ويضيف ميرزا: "مقارنة بالنقاط الساخنة الأخرى لأماكن التنوع البيولوجي، لا تزال جبال الهيمالايا الغربية غير مستكشفة بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بأنواع الزواحف، حيث تأوي أنواعا فريدة جدا من الزواحف التي بدأنا في الكشف عنها فقط في العامين الماضيين".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "phys" العلمية، اكتشف أن الثعبان ينتمي لفصيلة لم ترصد من قبل لثعابين "Kukri" لكن مع وجود سمات فريدة جدا أثارت الكثير من التساؤلات.
وعلى الرغم من أن الشاب شارك الصورة على "إنستغرام" في 5 يونيو/ حزيران عام 2020 ، قام الباحثون بعد شهر بإجراء مسح مكثف للمنطقة التي صور فيها الأفعى الأولى، وعثر على اثنيتن، الأمر الذي مكنهم من متابعة البحث، لكن إغلاق المختبرات بسبب جائحة كورونا حالت دون المتابعة.
وبعد إعادة افتتاح المختبرات، درس الفريق الحمض النووي للعينات واكتشف أنها تنتمي إلى نوع مختلف عن ثعبان كوكري. وأكد الفريق بعد دراسات حاسوبية مطولة ومقارنات بالأنواع الأخرى، أن هذه الثعابين تنتمي إلى نوع لم يكن معروفا من قبل للعلماء.
"المثير للاهتمام هو أن نرى كيف أدت صورة على إنستغرام إلى اكتشاف مثل هذا الثعبان الجميل الذي بقي، حتى وقت قريب جدا، متخفيا عن العالم. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن استكشاف الفناء الخلفي الخاص بك قد يسفر عن أنواع لا تزال غير موثّقة. كان الناس حريصون على السفر إلى مناطق التنوع البيولوجي البعيدة للعثور على أنواع جديدة أو نادرة، ولكن إذا نظر المرء في فناء منزله الخلفي، فقد يعثر على نوع جديد هناك أيضا".
ويضيف ميرزا: "مقارنة بالنقاط الساخنة الأخرى لأماكن التنوع البيولوجي، لا تزال جبال الهيمالايا الغربية غير مستكشفة بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بأنواع الزواحف، حيث تأوي أنواعا فريدة جدا من الزواحف التي بدأنا في الكشف عنها فقط في العامين الماضيين".