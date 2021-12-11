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https://arabic.sputniknews.com/20211211/العراقيون-يمطرون-محمد-رمضان-بساعات-ثمينة-في-أول-حفلاته-ببغداد-فيديو-1053819824.html
العراقيون يمطرون محمد رمضان بساعات ثمينة في أول حفلاته ببغداد... فيديو
العراقيون يمطرون محمد رمضان بساعات ثمينة في أول حفلاته ببغداد... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفنان المصري، محمد رمضان، أثناء حفله ‏الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه أمس الجمعة. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T16:04+0000
2021-12-11T16:04+0000
أخبار العراق اليوم
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ويبين أحد الفيديوهات تلقي رمضان العديد من الساعات والهدايا الثمينة، ليعلق ممازحا جمهوره: "كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده"، في إشارة إلى جملة الفنانة الراحل، عبد السلام النابلسي.كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حذفي بالحجارة، أما الآن فيتم حذفي بساعات أوديمار".وفي فيديو آخر، شدد محمد رمضان على المسرح على الأمن والاستقرار في العراق، بتأكيده أنه لا يرتدي سترة واقية.وقال: "شعب عظبم يحمي أي ضيف لديه، ولو شعرنا بالخوف هناك شعب يحمي الدولي ويحمي شعبها وأراضيها، ثقة في الله العراق لفوق".يشار إلى أن محمد رمضان الجدل أثار بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني عبر إحدى القنوات العراقية وهو يدخن الشيشة.وقال: "شيشة عظيمة، بتفكرني بالشيشة المصرية، وشيشة رفاعة الدسوقي، وهناك من أوقفني وتذكر جملة (آه دا إنت معلم وإنت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى) وهذا دور الفن في تقارب الشعوب".
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أخبار العراق اليوم, أخبار الفنانين في مصر

العراقيون يمطرون محمد رمضان بساعات ثمينة في أول حفلاته ببغداد... فيديو

16:04 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنان المصري، محمد رمضان
الفنان المصري، محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفنان المصري، محمد رمضان، أثناء حفله ‏الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه أمس الجمعة.
ويبين أحد الفيديوهات تلقي رمضان العديد من الساعات والهدايا الثمينة، ليعلق ممازحا جمهوره: "كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده"، في إشارة إلى جملة الفنانة الراحل، عبد السلام النابلسي.
كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حذفي بالحجارة، أما الآن فيتم حذفي بساعات أوديمار".
وفي فيديو آخر، شدد محمد رمضان على المسرح على الأمن والاستقرار في العراق، بتأكيده أنه لا يرتدي سترة واقية.
وقال: "شعب عظبم يحمي أي ضيف لديه، ولو شعرنا بالخوف هناك شعب يحمي الدولي ويحمي شعبها وأراضيها، ثقة في الله العراق لفوق".
يشار إلى أن محمد رمضان الجدل أثار بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني عبر إحدى القنوات العراقية وهو يدخن الشيشة.
وقال: "شيشة عظيمة، بتفكرني بالشيشة المصرية، وشيشة رفاعة الدسوقي، وهناك من أوقفني وتذكر جملة (آه دا إنت معلم وإنت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى) وهذا دور الفن في تقارب الشعوب".
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