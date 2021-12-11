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https://arabic.sputniknews.com/20211211/تبون-مظاهرات-11-ديسمبر-أثبتت-قوة-الثورة-الجزائرية-ومنهجيتها-1053813211.html
تبون: مظاهرات 11 ديسمبر أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها
تبون: مظاهرات 11 ديسمبر أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن مظاهرات 11 ديسمبر/كانون الأول 1960 أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T13:30+0000
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العالم العربي
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وأكد الرئيس الجزائري أن احتضان ولاية النعامة للمراسم الوطنية لإحياء هذا اليوم المجيد، له رمزيته الخاصة.وأشار تبون في السياق ذاته إلى أنّ "الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شيخنا البطل بوعمامة وكل أبطال مقاومتنا الشعبية وشهدائنا، رسالة ثقيلة تتطلب رص الصفوف"، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.كما طالب تبون كل القطاعات والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني إلى وضع برامج في مستوى هذا الحدث.بالمقابل دعا الرئيس الجزائري إلى اغتنام هذه المناسبة من أجل التأكيد على رفع الوعي بالتاريخ لدى الأجيال الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/تبون-إنشاء-وكالة-وطنية-للعقار-الصناعي-هذه-مهامها-1053544184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تبون: مظاهرات 11 ديسمبر أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن مظاهرات 11 ديسمبر/كانون الأول 1960 أثبتت قوة الثورة الجزائرية ومنهجيتها.
وأكد الرئيس الجزائري أن احتضان ولاية النعامة للمراسم الوطنية لإحياء هذا اليوم المجيد، له رمزيته الخاصة.
وأشار تبون في السياق ذاته إلى أنّ "الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شيخنا البطل بوعمامة وكل أبطال مقاومتنا الشعبية وشهدائنا، رسالة ثقيلة تتطلب رص الصفوف"، بحسب ما
ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية
.
كما طالب تبون كل القطاعات والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني إلى وضع برامج في مستوى هذا الحدث.
بالمقابل دعا الرئيس الجزائري إلى اغتنام هذه المناسبة من أجل التأكيد على رفع الوعي بالتاريخ لدى الأجيال الجديدة.