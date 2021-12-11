تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211211/جوارديولا-يطالب-لاعبيه-بالحذر-خلال-احتفالات-عيد-الميلاد-1053805567.html
جوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد
جوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد
طالب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بتوخي الحذر خلال احتفالات عيد الميلاد مع الأهل والأصدقاء تجنبا للإصابة بفيروس... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:55+0000
2021-12-11T10:55+0000
2021-12-11T10:55+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104469/03/1044690385_0:0:2377:1338_1920x0_80_0_0_d26e1358155ed7c26597c12bfe7dab0c.jpg
وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي، إن فريقه ألغى خططا لإقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد خوفا من العدوى أيضا، مؤكدا أن "الفيروس لا يزال موجودا وهناك انتكاسات"، وذلك حسب وكالة رويترز.وسيلتقي فريق جوارديولا المنفرد بصدارة الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة في وقت لاحق اليوم السبت مع ضيفه ولفرهامبتون صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة. وبسبب تفشي الإصابة بالعدوى في صفوف توتنهام وافقت رابطة الدوري الممتاز على تأجيل مباراته المحلية خارج ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون والتي كانت مقررة غدا الأحد.وهذه هي ثاني مباراة لتوتنهام تؤجل لنفس السبب بعد تأجيل مباراة النادي اللندني أمام ستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104469/03/1044690385_226:0:2277:1538_1920x0_80_0_0_89b8deb6f046c22c7f134ad441c55222.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
جوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد
طالب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بتوخي الحذر خلال احتفالات عيد الميلاد مع الأهل والأصدقاء تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي، إن فريقه ألغى خططا لإقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد خوفا من العدوى أيضا، مؤكدا أن "الفيروس لا يزال موجودا وهناك انتكاسات"، وذلك حسب وكالة رويترز.
وسيلتقي فريق جوارديولا المنفرد بصدارة الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة في وقت لاحق اليوم السبت مع ضيفه ولفرهامبتون صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
ونبه المدرب الإسباني، الجميع إلى ما حدث في توتنهام وليستر، مؤكدا أن هذه مشكلة كبيرة لهذين الناديين فيما يتعلق بصحة أسرهم وصحة الفريق بالطبع.
وبسبب
تفشي الإصابة بالعدوى في صفوف توتنهام
وافقت رابطة الدوري الممتاز على تأجيل مباراته المحلية خارج ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون والتي كانت مقررة غدا الأحد.
وهذه هي ثاني مباراة لتوتنهام تؤجل لنفس السبب بعد تأجيل مباراة النادي اللندني أمام ستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي.