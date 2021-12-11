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جوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد
جوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد
طالب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بتوخي الحذر خلال احتفالات عيد الميلاد مع الأهل والأصدقاء تجنبا للإصابة بفيروس... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T10:55+0000
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وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي، إن فريقه ألغى خططا لإقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد خوفا من العدوى أيضا، مؤكدا أن "الفيروس لا يزال موجودا وهناك انتكاسات"، وذلك حسب وكالة رويترز.وسيلتقي فريق جوارديولا المنفرد بصدارة الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة في وقت لاحق اليوم السبت مع ضيفه ولفرهامبتون صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة. وبسبب تفشي الإصابة بالعدوى في صفوف توتنهام وافقت رابطة الدوري الممتاز على تأجيل مباراته المحلية خارج ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون والتي كانت مقررة غدا الأحد.وهذه هي ثاني مباراة لتوتنهام تؤجل لنفس السبب بعد تأجيل مباراة النادي اللندني أمام ستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي.
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جوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد

10:55 GMT 11.12.2021
© REUTERS / SUSANA VERAجوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / SUSANA VERA
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طالب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بتوخي الحذر خلال احتفالات عيد الميلاد مع الأهل والأصدقاء تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي، إن فريقه ألغى خططا لإقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد خوفا من العدوى أيضا، مؤكدا أن "الفيروس لا يزال موجودا وهناك انتكاسات"، وذلك حسب وكالة رويترز.
وسيلتقي فريق جوارديولا المنفرد بصدارة الترتيب برصيد 35 نقطة من 15 مباراة في وقت لاحق اليوم السبت مع ضيفه ولفرهامبتون صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
ونبه المدرب الإسباني، الجميع إلى ما حدث في توتنهام وليستر، مؤكدا أن هذه مشكلة كبيرة لهذين الناديين فيما يتعلق بصحة أسرهم وصحة الفريق بالطبع.
وبسبب تفشي الإصابة بالعدوى في صفوف توتنهام وافقت رابطة الدوري الممتاز على تأجيل مباراته المحلية خارج ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون والتي كانت مقررة غدا الأحد.
وهذه هي ثاني مباراة لتوتنهام تؤجل لنفس السبب بعد تأجيل مباراة النادي اللندني أمام ستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي.
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