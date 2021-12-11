https://arabic.sputniknews.com/20211211/خبير-يكشف-وضعيات-النوم-القاتلة-للإنسان-1053798431.html

خبير يكشف وضعيات النوم "القاتلة" للإنسان

خبير يكشف وضعيات النوم "القاتلة" للإنسان

كشف خبير طبي في التربية الجسدية عن وضعيات النوم الأخطر على حياة الإنسان. 11.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-11T06:59+0000

2021-12-11T06:59+0000

2021-12-11T06:59+0000

منوعات

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وفي مقابلة خاصة مع موقع "URA.RU" وصف الخبير الطبي الروسي أرتيوم رانيوشكين أخطر وضعيات النوم وبينها النوم على الجانب أو على الظهر مع وضع وسادة تحت الرأس، حيث تسبب اختلالًا في الحوض والجنف وتغيرًا في العضة وتساهم أيضًا في طحن الأسنان.وأضاف رانيوشكين قائلا: "الأوضاع الأكثر خطرا هي على الجانب أو على الظهر مع وضع وسادة تحت الرأس، مشيرا إلى أن "الجسم يتذكر سريعًا الوضع الذي يكون مريحًا له - على سبيل المثال، أولئك الذين لديهم توتر عضلي على الجانب الأيمن ينامون على الجانب الأيسر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات باستمرار".كما يتسبب النوم على الجانب بحدوث انحراف في الحوض، ونتيجة لذلك يصاب بالجنف.وتابع الخبير قائلا: كما أن النوم على الجانب يؤدي إلى انزلاق الفك ويسبب طحن الأسنان، وإرهاق عضلات المضغ وتظهر بدورها نقرات في الفك. وأكد رانيوشكين أنه "لا ينصح أيضًا بالنوم على الظهر بدون وسادة ففي هذه الحالة يقع الفك. وإذا كان هناك مشكلة مع غرق الفك، فإن مثل هذا الحلم سوف يؤدي إلى تفاقمها. أما إذا وضعنا الرأس فقط على الوسادة، فإن الفك يتحرك إلى الأمام مع مرور الوقت ويتم إصلاح هذا الموقف أي تغيير الوجه والعضة".

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منوعات