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https://arabic.sputniknews.com/20211211/زلزال-قوي-يضرب-جنوب-شرقي-إيران-1053828871.html
زلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران
زلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران
ضرب زلزال قوي بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، بلدة خانوك، التابعة لمدينة زرند بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
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زلزال
إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و26 دقيقة و6 ثوان، من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي الإيراني (السادسة و56 دقيقة و6 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).وأكد بيان المركز الإيراني أن مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.82 والطول الشرقي 56.77 درجة، مشيرا إلى أنه كان على عمق 8 كم من سطح الأرض.ولفت البيان الإيراني إلى أنه لم تصل أي تقارير، حتى الآن، تفيد بوقوع أضرار جراء الزلزال، مع الإشارة إلى أن الزلزال وقع في بلدة خانوك، التي تبعد 60 كم من مدينة كرمان، مركز المحافظة، جنوب شرقي إيران.
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زلزال, إيران

زلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران

20:54 GMT 11.12.2021
© AFP 2021 / Pouria Pakizeh/ISNAزلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© AFP 2021 / Pouria Pakizeh/ISNA
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ضرب زلزال قوي بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، بلدة خانوك، التابعة لمدينة زرند بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و26 دقيقة و6 ثوان، من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي الإيراني (السادسة و56 دقيقة و6 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).
زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
زلزال قوي يضرب شمال إيران
20 نوفمبر, 19:14 GMT
وأكد بيان المركز الإيراني أن مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.82 والطول الشرقي 56.77 درجة، مشيرا إلى أنه كان على عمق 8 كم من سطح الأرض.
ولفت البيان الإيراني إلى أنه لم تصل أي تقارير، حتى الآن، تفيد بوقوع أضرار جراء الزلزال، مع الإشارة إلى أن الزلزال وقع في بلدة خانوك، التي تبعد 60 كم من مدينة كرمان، مركز المحافظة، جنوب شرقي إيران.
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