زلزال قوي يضرب جنوب شرقي إيران

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و26 دقيقة و6 ثوان، من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي الإيراني (السادسة و56 دقيقة و6 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).وأكد بيان المركز الإيراني أن مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.82 والطول الشرقي 56.77 درجة، مشيرا إلى أنه كان على عمق 8 كم من سطح الأرض.ولفت البيان الإيراني إلى أنه لم تصل أي تقارير، حتى الآن، تفيد بوقوع أضرار جراء الزلزال، مع الإشارة إلى أن الزلزال وقع في بلدة خانوك، التي تبعد 60 كم من مدينة كرمان، مركز المحافظة، جنوب شرقي إيران.
ضرب زلزال قوي بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، بلدة خانوك، التابعة لمدينة زرند بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران الإيرانية، أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و26 دقيقة و6 ثوان، من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي الإيراني (السادسة و56 دقيقة و6 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).