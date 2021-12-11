شركة يابانية تفوز بطلب لبناء قطارات عالية السرعة في المملكة المتحدة

ووقعت شركة هيتاشي ريل اليابانية العملاقة، وشريكتها الفرنسية ألستوم عقودًا مع شركة "HS2" لتصميم وبناء وصيانة 54 قطارًا عالي السرعة من الجيل التالي مقابل 1.97 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار)، بحسب ما ذكر موقع "kyodonews".قطارات "HS2" كهربائية بالكامل وموفرة للطاقة، وستعمل بسرعة قصوى تبلغ 360 كيلومترًا في الساعة، لتصبح أسرع قطارات في أوروبا.ستعمل القطارات الجديدة المكونة من ثماني عربات بين لندن وبرمنغهام كمرحلة أولى من مشروع السكك الحديدية البريطانية عالية السرعة.تأكيدًا على التكنولوجيا المتقدمة وسجل السلامة للقطارات السريعة، تتنافس اليابان مع الصين للفوز بطلبات لمشاريع القطارات عالية السرعة في جميع أنحاء العالم.
أصبحت شركة هيتاشي أول شركة يابانية تبني الجيل الجديد من القطارات عالية السرعة في أوروبا بعد أن أعلنت الخميس مشاركتها في صفقة لبناء وصيانة القطارات لمشروع السكك الحديدية عالية السرعة (HS2) في بريطانيا.
ووقعت شركة هيتاشي ريل اليابانية العملاقة، وشريكتها الفرنسية ألستوم عقودًا مع شركة "HS2" لتصميم وبناء وصيانة 54 قطارًا عالي السرعة من الجيل التالي مقابل 1.97 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار)، بحسب ما ذكر موقع "kyodonews".
قطارات "HS2" كهربائية بالكامل وموفرة للطاقة، وستعمل بسرعة قصوى تبلغ 360 كيلومترًا في الساعة، لتصبح أسرع قطارات في أوروبا.
ستعمل القطارات الجديدة المكونة من ثماني عربات بين لندن وبرمنغهام كمرحلة أولى من مشروع السكك الحديدية البريطانية عالية السرعة.
تأكيدًا على التكنولوجيا المتقدمة وسجل السلامة للقطارات السريعة، تتنافس اليابان مع الصين للفوز بطلبات لمشاريع القطارات عالية السرعة في جميع أنحاء العالم.