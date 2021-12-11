صامويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم
فاز الأسطورة السابق للأسود الكاميرونية ونادي برشلونة، صامويل إيتو، برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بـ43 صوتا مقابل 31 صوتا حصل عليها منافسه الرئيسي سيدو مبومبو نجويا، وسط توقعات بأن هذا الفوز قد يضع نهاية للتخبطات والفوضى التي شهدها الاتحاد خلال الأعوام الأخيرة.
وذكر موقع "أكتو كاميرون" الكاميروني، اليوم السبت، أن صامويل إيتو فيس، هو الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم "فيكا فوت"، موضحا أن إعلان فوزه جاء عقب اجتماع الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد اليوم السبت، في العاصمة ياوندي.
وحصل المهاجم السابق للأسود، على 43 صوتا، مقابل 31 صوتا لمنافسه الرئيسي سيدو مبومبو نجويا، الذي كان يرأس الاتحاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.
ويعد إيتو [40 عاما]، أبرز أسطورة كروية في تاريخ الكاميرون، والقارة الإفريقية، وقد فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي أربع مرات أعوام 2003، و2004، و2005، و2010، كرقم قياسي.
ولعب إيتو لنادي برشلونة، وسجل معه 130 هدفا على مدار 5 مواسم، وأصبح أكثر لاعب إفريقي يشارك في الدوري الإسباني، وفاز مع الفريق بالدوري 3 مرات، وفاز كذلك بدوري أبطال أوروبا مرتين لموسمي 2005-2006، و2008-2009.
وفي عام 2009، انتقل إلى نادي إنتر ميلان، وأصبح من أهم أعمدة الفريق، وفاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، ليصبح رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يفوز بالبطولة الأهم مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين.
وعن مشاركته مع منتخب بلاده، فقد فاز بكأس الأمم الأفريقية في عامي 2000 و2002. وأعلن إيتو اعتزاله لعب كرة القدم دوليا في آب/أغسطس 2014، قبل أن يعلن تعليق حذاءه نهائيا في أيلول/سبتمبر 2019.
وحصل المهاجم السابق للأسود، على 43 صوتا، مقابل 31 صوتا لمنافسه الرئيسي سيدو مبومبو نجويا، الذي كان يرأس الاتحاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.
ويعد إيتو [40 عاما]، أبرز أسطورة كروية في تاريخ الكاميرون، والقارة الإفريقية، وقد فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي أربع مرات أعوام 2003، و2004، و2005، و2010، كرقم قياسي.
ولعب إيتو لنادي برشلونة، وسجل معه 130 هدفا على مدار 5 مواسم، وأصبح أكثر لاعب إفريقي يشارك في الدوري الإسباني، وفاز مع الفريق بالدوري 3 مرات، وفاز كذلك بدوري أبطال أوروبا مرتين لموسمي 2005-2006، و2008-2009.
وفي عام 2009، انتقل إلى نادي إنتر ميلان، وأصبح من أهم أعمدة الفريق، وفاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، ليصبح رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يفوز بالبطولة الأهم مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين.
وعن مشاركته مع منتخب بلاده، فقد فاز بكأس الأمم الأفريقية في عامي 2000 و2002. وأعلن إيتو اعتزاله لعب كرة القدم دوليا في آب/أغسطس 2014، قبل أن يعلن تعليق حذاءه نهائيا في أيلول/سبتمبر 2019.
Élections à la Fecafoot Samuel Eto'o élu président de la @FecafootOfficie à l'issue du comptage des voix. Il obtient 43 voix contre 31 pour Seydou Mbombo Njoya. #ElectionFederale2021 pic.twitter.com/37leLgUzGF— CRTVweb (@CRTV_web) December 11, 2021