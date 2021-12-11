نادلة تطرد من عملها بعد حصولها على "بقشيش" بقيمة 2000 دولار

وقالت رايان براندت التي تعمل في المطعم الموجود بولاية أركنساس الأمريكي إنها فوجئت بطردها، يوم الخميس الماضي، بعد حصولها مع زميلة أخرى لها في العمل على بقشيش 4400 دولار، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وروت براندت في تصريحات لشبكة "KNWA" الأمريكية أنها تلقت البقيش الضخم من جانب مجموعة تضم أكثر من 40 شخصا، وأن كل منهم ترك لها وزميلتها إكرامية بقيمة 100 دولار.وتابعت أنه بعد حصولها على نصيبها من البقشيش، أخبرها المطعم أنه يجب أن تتقاسم مالها مع باقي زملائها، وهي ممارسة لم تحدث أبدا منذ عملها في المطعم قبل 3 سنوات ونصف.وأكد أحد الأفراد الـ40 الذين منحوا رايان براندت البقشيش أنه رغب في منحها هي وزميلتها المال فقط، لأنهم اللتان قاما بخدمته هو ورفاقه على الطاولة، فطلب استرداد النقود وأعطاها لها خارج المطعم.وأشارت براندت أنه بعدما استعادت نصيبها من البقشيش، تعرضت للطرد من المطعم، وذلك لأنها أخبرت الزبون الذي رد مالها لها أن المطعم كان يرغب في تقسيم إكراميتها مع باقي زملائها، وهو ما ينتهك سياسة المكان.وأكدت أن طردها من المطعم "يعد مرأ مدمرا بالنسبة لها".
تعرضت نادلة في أحد المطاعم الأمريكية للطرد من عملها، بعد تلقها بقشيشا بقيمة 2000 دولار.
وقالت رايان براندت التي تعمل في المطعم الموجود بولاية أركنساس الأمريكي إنها فوجئت بطردها، يوم الخميس الماضي، بعد حصولها مع زميلة أخرى لها في العمل على بقشيش 4400 دولار، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
وروت براندت في تصريحات لشبكة "KNWA" الأمريكية أنها تلقت البقيش الضخم من جانب مجموعة تضم أكثر من 40 شخصا، وأن كل منهم ترك لها وزميلتها إكرامية بقيمة 100 دولار.