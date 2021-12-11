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https://arabic.sputniknews.com/20211211/نوع-خضروات-يخفض-نسبة-الكولستيرول-30-1053820651.html
نوع خضروات يخفض نسبة الكولستيرول 30%
نوع خضروات يخفض نسبة الكولستيرول 30%
يتزايد الكوليسترول في الجسم عندما تترسب لويحات دهنية في الشرايين، ما يؤدي بمرور الوقت إلى تضييقها، الأمر الذي يحول دون وصول الدم الغني بالأكسجين إلى الأعضاء،... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T16:36+0000
2021-12-11T16:36+0000
الكوليسترول
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وجد العلماء أن النظام الغذائي هو الدعامة الرئيسية لعلاج الكوليسترول، وتحديدا بعض الخضروات المعروفة بتأثيرها الفعال في هذه الحالة.وكانت دراسات قد أشارت في السابق إلى أن الستيرول النباتي والمكسرات وبروتينات الصويا، تساعد بشكل كبير في منع الجسم من امتصاص الكوليسترول.إلا أن الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في مجموعة من المنتجات، قد تحقق نتائج واعدة في التخلص من الكوليسترول الضار.تقول جامعة هارفارد إن البامية ذلك الخضار منخفض السعرات الحرارية الغني بفيتامين B وc، وحمض الفوليك والكالسيوم، يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول بنسبة تصل إلى 30 في المائة، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.قام الباحثون في دراسة نشرت في مجلة Food Science and Technology بإعطاء بذور البامية للفئران التي تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.وبعد إحداث فرط كوليسترول الدم في الجرذان لمدة 30 يوما، أعطى الباحثون للفئران مسحوق بذور البامية المجففة بجرعة 250 و 500 ملغم/ كغم من وزن الفئران، لمدة 42 يوما.كشفت النتائج أن مستويات الكوليسترول الضار لدى الفئران انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة 30%.وكانت دراسة منفصلة قد كشفت أن البامية قادرة على الارتباط بجزئيات الكوليسترول وسحبها إلى خارج الجسم، ويرجع ذلك في الأساس إلى احتواء البامية على مادة قريبة الشبه بالصمغ، يمكنها سحب الكوليسترول الضار عبر البراز خارج الجسم.وتعد البامية أيضا غنية بالبوليفينول ذلك العنصر المعروف بقدرته على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/إكسبريس-مقدار-غرامين-يوميا-من-هذه-المادة-يمكنه-أن-يخفض-نسبة-الكوليسترول-1053592362.html
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الكوليسترول

نوع خضروات يخفض نسبة الكولستيرول 30%

16:36 GMT 11.12.2021
© Photo / pixabay - TJENAوجبة شهية من الباميمة مع الخضار
وجبة شهية من الباميمة مع الخضار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© Photo / pixabay - TJENA
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يتزايد الكوليسترول في الجسم عندما تترسب لويحات دهنية في الشرايين، ما يؤدي بمرور الوقت إلى تضييقها، الأمر الذي يحول دون وصول الدم الغني بالأكسجين إلى الأعضاء، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة.
وجد العلماء أن النظام الغذائي هو الدعامة الرئيسية لعلاج الكوليسترول، وتحديدا بعض الخضروات المعروفة بتأثيرها الفعال في هذه الحالة.
وكانت دراسات قد أشارت في السابق إلى أن الستيرول النباتي والمكسرات وبروتينات الصويا، تساعد بشكل كبير في منع الجسم من امتصاص الكوليسترول.
حساء (شوربة) العدس - حساء مشهور في العديد من دول الوطن العربي وخاصة في فصل الشتاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
إكسبريس: مقدار غرامين "يوميا" من هذه المادة يمكنه أن يخفض نسبة الكوليسترول
5 ديسمبر, 16:07 GMT
إلا أن الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في مجموعة من المنتجات، قد تحقق نتائج واعدة في التخلص من الكوليسترول الضار.
تقول جامعة هارفارد إن البامية ذلك الخضار منخفض السعرات الحرارية الغني بفيتامين B وc، وحمض الفوليك والكالسيوم، يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول بنسبة تصل إلى 30 في المائة، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.
قام الباحثون في دراسة نشرت في مجلة Food Science and Technology بإعطاء بذور البامية للفئران التي تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.
وبعد إحداث فرط كوليسترول الدم في الجرذان لمدة 30 يوما، أعطى الباحثون للفئران مسحوق بذور البامية المجففة بجرعة 250 و 500 ملغم/ كغم من وزن الفئران، لمدة 42 يوما.
كشفت النتائج أن مستويات الكوليسترول الضار لدى الفئران انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة 30%.
وكانت دراسة منفصلة قد كشفت أن البامية قادرة على الارتباط بجزئيات الكوليسترول وسحبها إلى خارج الجسم، ويرجع ذلك في الأساس إلى احتواء البامية على مادة قريبة الشبه بالصمغ، يمكنها سحب الكوليسترول الضار عبر البراز خارج الجسم.
وتعد البامية أيضا غنية بالبوليفينول ذلك العنصر المعروف بقدرته على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
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