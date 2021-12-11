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https://arabic.sputniknews.com/20211211/وزيرة-الخارجية-الألمانية-المفاوضات-مع-إيران-في-فيينا-لم-تحرز-أي-تقدم-1053823043.html
وزيرة الخارجية الألمانية: المفاوضات مع إيران في فيينا لم تحرز أي تقدم
وزيرة الخارجية الألمانية: المفاوضات مع إيران في فيينا لم تحرز أي تقدم
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، اليوم السبت، إن المحادثات النووية في فيينا "لم تحرز أي تقدم"، لافتة إلى أن "الوقت ينفد أمام الاتفاق النووي... 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T17:28+0000
2021-12-11T17:28+0000
البرنامج النووي الإيراني
إيران
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلت بها باربوك على هامش اجتماع لمجموعة السبع في مدينة ليفربول بإنجلترا، بحسب وكالة رويترز.وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم... بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية عادت المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء".وأضافت أنه "ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران" مؤكدة أن "الوقت ينفد".وتابعت باربوك : "نحن نعمل بشكل مكثف على حل دبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي".وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.وتصر طهران على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عنها كشرط مسبق للعودة بالعمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/صحيفة-لهذا-السبب-تتخوف-إسرائيل-من-توصل-واشنطن-وإيران-إلى-اتفاق-1053815685.html
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البرنامج النووي الإيراني, إيران

وزيرة الخارجية الألمانية: المفاوضات مع إيران في فيينا لم تحرز أي تقدم

17:28 GMT 11.12.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTESأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، اليوم السبت، إن المحادثات النووية في فيينا "لم تحرز أي تقدم"، لافتة إلى أن "الوقت ينفد أمام الاتفاق النووي الإيراني".
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلت بها باربوك على هامش اجتماع لمجموعة السبع في مدينة ليفربول بإنجلترا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم... بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية عادت المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
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وأضافت أنه "ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران" مؤكدة أن "الوقت ينفد".
وتابعت باربوك : "نحن نعمل بشكل مكثف على حل دبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي".
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.
وتصر طهران على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عنها كشرط مسبق للعودة بالعمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.
واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
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