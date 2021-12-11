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https://arabic.sputniknews.com/20211211/وزيرة-خارجية-بريطانيا-تبحث-مع-نظيرها-الأمريكي-دعم-أوكرانيا-1053796868.html
وزيرة خارجية بريطانيا تبحث مع نظيرها الأمريكي دعم أوكرانيا
وزيرة خارجية بريطانيا تبحث مع نظيرها الأمريكي دعم أوكرانيا
بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن دعم أوكرانيا عشية الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع الكبار. 11.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-11T02:49+0000
2021-12-11T02:49+0000
2021-12-11T02:50+0000
روسيا
أوكرانيا
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لندنر - سبوتنيك. وكتبت تراس على "تويتر"، يوم الجمعة، أنه "قبل الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع الكبار وبعد "القمة من أجل الديمقراطية" الناجحة التقيت وزير الخارجية بلينكن في ليفربول".وأضافت: "بحثنا دعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي، وأهمية الاستثمارات الثابتة والنزيهة في الدول النامية ومنع إيران من تطوير السلاح النووي".وسيعقد الاجتماع يومي 11 و12 ديسمبر في مدينة ليفربول البريطانية.يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-واشنطن-مهتمة-بإشراك-برلين-بعقوباتها-المحتملة-ضد-روسيا-1053796692.html
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روسيا, أوكرانيا
وزيرة خارجية بريطانيا تبحث مع نظيرها الأمريكي دعم أوكرانيا 02:49 GMT 11.12.2021 (تم التحديث: 02:50 GMT 11.12.2021)
بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن دعم أوكرانيا عشية الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع الكبار.
لندنر -
سبوتنيك
. وكتبت تراس على "تويتر"، يوم الجمعة، أنه "قبل الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع الكبار وبعد "القمة من أجل الديمقراطية" الناجحة التقيت وزير الخارجية بلينكن في ليفربول".
وأضافت: "بحثنا دعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي، وأهمية الاستثمارات الثابتة والنزيهة في الدول النامية ومنع إيران من تطوير السلاح النووي".
وسيعقد الاجتماع يومي 11 و12 ديسمبر في مدينة ليفربول البريطانية.
يذكر أن
الدول الغربية وأوكرانيا
تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية. وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.
كما نفت موسكو مرارا تشكيلها تهديدا على أي دولة، لكنها حذرت مرارا من التحركات الاستفزازية للناتو وكييف على حدودها الغربية.