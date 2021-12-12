إسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان لوزارة الصحة، إن الأخيرة سجلت 15 إصابة جديدة بالمتحور ما يرفع إجمالي المصابين به في إسرائيل حتى الآن إلى 67.وأضافت: "44 من المصابين عادوا من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتركيا، و 14 كانوا على اتصال بالعائدين من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا وتسعة لا يعرف بعد الطريقة التي أصيبوا بها".وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن هناك اشتباها كبيرا في إصابة 80 شخصا آخر بـ أوميكرون، لم يتم تلقي نتائج فحوصاتهم النهائية بعد.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد في إسرائيل إلى 55 حالة.في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مساء اليوم: "تخشى وزارة الصحة من أن تكون الموجة الخامسة أسرع وأكبر من سابقتها. وشهدت الموجة الرابعة نحو عشرة آلاف إصابة في اليوم، ويخشى كبار مسؤولي الوزارة من أن الموجة التالية من المرض ستكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى البيانات الواردة من جميع أنحاء العالم بشأن وصول معدل الإصابة بأوميكرون إلى 4.8% أي ثلاثة أضعاف سلالة دلتا".
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان لوزارة الصحة، إن الأخيرة سجلت 15 إصابة جديدة بالمتحور ما يرفع إجمالي المصابين به في إسرائيل حتى الآن إلى 67.
وأضافت: "44 من المصابين عادوا من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتركيا، و 14 كانوا على اتصال بالعائدين من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا وتسعة لا يعرف بعد الطريقة التي أصيبوا بها".
وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن هناك اشتباها كبيرا في إصابة 80 شخصا آخر بـ أوميكرون، لم يتم تلقي نتائج فحوصاتهم النهائية بعد.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد في إسرائيل إلى 55 حالة.
في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مساء اليوم: "تخشى وزارة الصحة من أن تكون الموجة الخامسة أسرع وأكبر من سابقتها. وشهدت الموجة الرابعة نحو عشرة آلاف إصابة في اليوم، ويخشى كبار مسؤولي الوزارة من أن الموجة التالية من المرض ستكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى البيانات الواردة من جميع أنحاء العالم بشأن وصول معدل الإصابة بأوميكرون إلى 4.8% أي ثلاثة أضعاف سلالة دلتا".