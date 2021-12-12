تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/إسرائيل-تسجل-15-إصابة-جديدة-بأوميكرون-وتحذر-من-الموجة-الخامسة-1053864362.html
إسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة
إسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:21+0000
2021-12-12T19:21+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104494/16/1044941607_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d365470ec4560ac72b6475094965c8b4.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان لوزارة الصحة، إن الأخيرة سجلت 15 إصابة جديدة بالمتحور ما يرفع إجمالي المصابين به في إسرائيل حتى الآن إلى 67.وأضافت: "44 من المصابين عادوا من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتركيا، و 14 كانوا على اتصال بالعائدين من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا وتسعة لا يعرف بعد الطريقة التي أصيبوا بها".وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن هناك اشتباها كبيرا في إصابة 80 شخصا آخر بـ أوميكرون، لم يتم تلقي نتائج فحوصاتهم النهائية بعد.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد في إسرائيل إلى 55 حالة.في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مساء اليوم: "تخشى وزارة الصحة من أن تكون الموجة الخامسة أسرع وأكبر من سابقتها. وشهدت الموجة الرابعة نحو عشرة آلاف إصابة في اليوم، ويخشى كبار مسؤولي الوزارة من أن الموجة التالية من المرض ستكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى البيانات الواردة من جميع أنحاء العالم بشأن وصول معدل الإصابة بأوميكرون إلى 4.8% أي ثلاثة أضعاف سلالة دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/أوميكرون-يحرج-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-والصحة-البريطانية-ترد-1053851805.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104494/16/1044941607_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aee8cd3c36c574b1e9c1fb9b7931d4f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون

إسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة

19:21 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZفيروس "كورونا" في إسرائيل
فيروس كورونا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان لوزارة الصحة، إن الأخيرة سجلت 15 إصابة جديدة بالمتحور ما يرفع إجمالي المصابين به في إسرائيل حتى الآن إلى 67.
وأضافت: "44 من المصابين عادوا من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتركيا، و 14 كانوا على اتصال بالعائدين من جنوب إفريقيا وبريطانيا وفرنسا وتسعة لا يعرف بعد الطريقة التي أصيبوا بها".
وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن هناك اشتباها كبيرا في إصابة 80 شخصا آخر بـ أوميكرون، لم يتم تلقي نتائج فحوصاتهم النهائية بعد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
أوميكرون يحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي و"الصحة" البريطانية ترد
14:33 GMT
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد في إسرائيل إلى 55 حالة.
في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مساء اليوم: "تخشى وزارة الصحة من أن تكون الموجة الخامسة أسرع وأكبر من سابقتها. وشهدت الموجة الرابعة نحو عشرة آلاف إصابة في اليوم، ويخشى كبار مسؤولي الوزارة من أن الموجة التالية من المرض ستكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى البيانات الواردة من جميع أنحاء العالم بشأن وصول معدل الإصابة بأوميكرون إلى 4.8% أي ثلاثة أضعاف سلالة دلتا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:59 GMTالسعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء
19:55 GMTرئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس
19:51 GMTالسعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب
19:47 GMTملك الأردن يتحدث عن هدف يجب مواصلة العمل من أجله
19:43 GMTبعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس
19:30 GMTضيق التنفس البسيط قد يكون سببه جرثومة في المعدة تتطلب تدخلا عاجلا
19:23 GMTالرئيس العراقي يناقش مع مسؤول أمريكي إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
19:21 GMTإسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة
19:04 GMT علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو
19:01 GMTرغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
18:57 GMT"احتجاجات حضرموت"... هل تقود اليمن إلى الاستقرار أم الفوضى؟
18:52 GMTبرشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا
18:46 GMTميقاتي يصدر بيانا عاجلا بشأن الإساءة إلى البحرين والتطاول عليها
18:44 GMTاستئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني
18:43 GMTمايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين لنظامي ويندوز 10 و11
18:36 GMTكورونا يضرب البريميرليغ
18:32 GMT"تعرضت لأبشع أنواع العنف"... نضال الأحمدية تبكي وتكشف تفاصيل صادمة عن طلاق شيرين عبدالوهاب
18:30 GMTحوت أزرق يتجاوز قاربا... عندما يفرض عملاق الأرض هيبته... فيديو
17:57 GMTتتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021
17:54 GMTبعد لقائها نتنياهو... ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"... صور