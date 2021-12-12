https://arabic.sputniknews.com/20211212/اللجنة-المنظمة-لكأس-العرب-تكشف-عن-أهم-أرقام-البطولة-بيع-476-ألف-تذكرة-1053867553.html

اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف عن أهم أرقام البطولة... بيع 476 ألف تذكرة

اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف عن أهم أرقام البطولة... بيع 476 ألف تذكرة

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة "كأس العرب" الجارية فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا تم الحديث فيه حول العديد من الجوانب التنظيمية في... 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T21:06+0000

2021-12-12T21:06+0000

2021-12-12T21:07+0000

كأس العرب 2021

قطر

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وتحدث عبد العزيز على المولوي، مدير إدارة عمليات النقل بالبلد المستضيف في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن أهمية البطولة حيث شكلت منصة هامة لاختبار العمليات التشغيلية واستعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 والبنى التحتية الخاصة بالمونديال.وأضاف قائلا: "نجحنا في اختبار البنى التحتية لمنظومة النقل العام التي تم إعدادها لاستضافة المونديال العام القادم، بما في ذلك مترو الدوحة الذي يشغّل عبر محطاته نحو 71 ألف رحلة على مدى 21 ساعة يومياً بدلاً من ساعات العمل الاعتيادية البالغة 17 ساعة، كما وفرت هيئة الأشغال العامة (أشغال) 62 ألف موقف للمشجعين، فيما أسهم مطار حمد الدولي بتشغيل مبنى مخصص لاستقبال المنتخبات العربية الخمسة عشر المشاركة في البطولة.وفي سؤال لـ"سبوتنيك" حول إمكانية مشاهدة شكل جديد للمواصلات في بطولة كأس العالم، على سبيل المثال خطوط خاصة على الطرقات للحافلات لنقل المشجعين، أجاب المولوي، قائلا "إن المواصلات هي العصب الرئيسي لنجاح البطولة بشكل عام ولخدمة الجماهير بأعداد غفيرة ، وتجربتنا الحالية في بطولة كأس العرب، استخدم فيها عدة وسائل نقل متنوعة أثبتت نجاحها من حافلات إلى مترو ومركبات خاصة، بالإضافة لبعض الخدمات المضافة ممثلة بمحطتين للحافلات في الدوحة، ساعدت بنقل أعداد كبيرة من الجماهير إلى الملاعب، بالإضافة لخدمات الحافلات في شارع الكورنيش الرئيسي على الدائري الثاني والثالث".وحول إمكانية مشاهدة وسائل نقل صديقة للبيئة في المونديال ، قال المولوي: "نعم يوجد عدد لابأس به من الحافلات الكهربائية وهي خطوة أولى وقوية وسيتم تطبيقها بشكل كبير في الفترة القادمة، وكان من أحد الأسباب والأهداف لاستضافة قطر للبطولة، هي أن تكون بطولة صديقة للبيئة".وحول مشاركة المتطوعين قال المولوي: "بلغ العدد الإجمالي للعاملين في عمليات تنظيم البطولة 1100 موظف من 54 دولة، كما أسهم 5 آلاف متطوع من 90 دولة في دعم العمليات التشغيلية ومن بينهم 100 متطوع من سلطنة عمان وحدها".وتحدث جاسم الجاسم، نائب رئيس العمليات في بطولة كأس العالم قطر 2022، عن اختبار 6 من أصل 8 ملاعب لكأس العالم، من خلال بطولة كأس العرب، مؤكدا على جاهزية الملاعب، ومشيرا الى التنسيق الكبير بين جميع جهات الدولة لإنجاح البطولة، كما أعلن عن بيع أكثر 476 ألف تذكرة.وفي سؤال لـ"سبوتنيك"، حول ميزات بطاقة المشجع "هيا" والتي سيتم اعتمادها في كأس العالم القادمة والميزات التي تقدمها لصاحبها، قال الجاسم بأنه سيتم الحديث عن هذه البطاقة بكل التفاصيل لاحقا بعد قرعة المونديال المقررة في مارس من العام المقبل.هذا وسجّلت كل من مباراة الجزائر ومصر ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ومباراة تونس ومصر المرتقبة في نصف النهائي أعلى مبيعات التذاكر في غير مباريات المنتخب القطري، حيث تجاوزت نسبة بيع التذاكر في كل من المباراتين 93% من التذاكر المتاحة.وأشارت الأرقام التي تم الإعلان عنها في المؤتمر إلى حصول المشجعين من داخل قطر على 89% من إجمالي التذاكر، بينما جاءت مصر والسعودية في صدارة الدول الأكثر حصولاً على تذاكر المباريات من خارج قطر.يشار إلى أن منافسات نصف نهائي كأس العرب تنطلق الأربعاء المقبل بمباراة تونس ومصر في استاد 974 الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، تليها مواجهة بين قطر والجزائر في استاد الثمامة عند العاشرة مساءً.

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قطر