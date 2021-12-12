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- سبوتنيك عربي, 1920
كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/قطر-تعلن-عن-المباراة-الأكثر-مبيعا-في-كأس-العرب-فيديو-1053859614.html
قطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب... فيديو
قطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب... فيديو
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، اليوم الأحد، عن المباراة الأكثر مبيعا في البطولة التي تستضيفها الدوحة حاليا. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:43+0000
2021-12-12T16:43+0000
كأس العرب 2021
رياضة
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وقال نائب رئيس العمليات للبطولة جاسم الجاسم في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم بيع 476 ألف تذكرة مع ختام دور الثمانية.وأضاف الجاسم أن "أكبر نسبة مبيعات في دور المجموعات شهدتها مباراة مصر والجزائر".وتابع "أما في دور الثمانية فقد حققت مباراة قطر والإمارات باستاد البيت في الدور ربع النهائي، أعلى نسبة مبيعات".وأشار إلى أن الأدوار المقبلة (نصف النهائي والنهائي) شهدت أيضا نسبة مبيعات كبيرة، لافتا إلى أن تذاكر المباراة النهائية أوشكت على النفاد.وكان منتخب مصر التقى بنظيره الجزائري في الجولة الختامية لدور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما حقق منتخب قطر فوزا كبيرا بخماسية نظيفة على نظيره الإماراتي في دور ربع النهائي.وستلتقي مصر مع تونس الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش وقطر مع الجزائر الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش في نصف النهائي يوم الأربعاء القادم الموافق 15 ديسمبر.وسيلعب نهائي كأس العرب بين الفائزين من كل مباراة يوم السبت الموافق 18 ديسمبر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/الكشف-عن-الجوائز-المالية-في-بطولة-كأس-العرب-1053725914.html
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رياضة

قطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب... فيديو

16:43 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Johnny Eliasافتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، اليوم الأحد، عن المباراة الأكثر مبيعا في البطولة التي تستضيفها الدوحة حاليا.
وقال نائب رئيس العمليات للبطولة جاسم الجاسم في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم بيع 476 ألف تذكرة مع ختام دور الثمانية.
وأضاف الجاسم أن "أكبر نسبة مبيعات في دور المجموعات شهدتها مباراة مصر والجزائر".
وتابع "أما في دور الثمانية فقد حققت مباراة قطر والإمارات باستاد البيت في الدور ربع النهائي، أعلى نسبة مبيعات".
وأشار إلى أن الأدوار المقبلة (نصف النهائي والنهائي) شهدت أيضا نسبة مبيعات كبيرة، لافتا إلى أن تذاكر المباراة النهائية أوشكت على النفاد.
افتتاح كأس العرب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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وكان منتخب مصر التقى بنظيره الجزائري في الجولة الختامية لدور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما حقق منتخب قطر فوزا كبيرا بخماسية نظيفة على نظيره الإماراتي في دور ربع النهائي.
وستلتقي مصر مع تونس الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش وقطر مع الجزائر الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش في نصف النهائي يوم الأربعاء القادم الموافق 15 ديسمبر.
وسيلعب نهائي كأس العرب بين الفائزين من كل مباراة يوم السبت الموافق 18 ديسمبر الجاري.
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