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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/المدير-الفني-للمنتخب-المصري-يتخذ-قرارا-جديدا-قبل-مواجهة-تونس-1053847647.html
المدير الفني للمنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا قبل مواجهة تونس
المدير الفني للمنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا قبل مواجهة تونس
اتخذ الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، قرارا جديدا قبل مواجهة تونس في بطولة كأس العرب المقامة في قطر "قطر 2021". 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:43+0000
2021-12-12T12:43+0000
كأس العرب 2021
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ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله أن كيروش قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية، اليوم، سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق بفندقه في العاصمة القطرية، الدوحة.ومن المقرر أن يستأنف المنتخب المصري، غدا الاثنين، استعداداته للقاء نظيره التونسي في الدور قبل النهائي لكأس العرب، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.ويشار إلى أن المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، على حساب نظيره الأردن 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس السبت.
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الأردن, مصر, قطر

المدير الفني للمنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا قبل مواجهة تونس

12:43 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARمنتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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اتخذ الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، قرارا جديدا قبل مواجهة تونس في بطولة كأس العرب المقامة في قطر "قطر 2021".
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله أن كيروش قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية، اليوم، سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق بفندقه في العاصمة القطرية، الدوحة.
ومن المقرر أن يستأنف المنتخب المصري، غدا الاثنين، استعداداته للقاء نظيره التونسي في الدور قبل النهائي لكأس العرب، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.
ويشار إلى أن المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، على حساب نظيره الأردن 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس السبت.
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