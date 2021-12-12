المدير الفني للمنتخب المصري يتخذ قرارا جديدا قبل مواجهة تونس

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله أن كيروش قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية، اليوم، سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق بفندقه في العاصمة القطرية، الدوحة.ومن المقرر أن يستأنف المنتخب المصري، غدا الاثنين، استعداداته للقاء نظيره التونسي في الدور قبل النهائي لكأس العرب، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل.ويشار إلى أن المنتخب المصري قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، على حساب نظيره الأردن 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس السبت.
اتخذ الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، قرارا جديدا قبل مواجهة تونس في بطولة كأس العرب المقامة في قطر "قطر 2021".
ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلاله أن كيروش قد منح جميع اللاعبين راحة سلبية، اليوم، سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق بفندقه في العاصمة القطرية، الدوحة.
🔴 🎥 | راحة للمنتخب اليوم 🇪🇬 … ⬇️⬇️
الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قرر منح جميع اللاعبين راحة اليوم سيتم قضاؤها داخل مقر اقامة الفريق ، على أن يستأنف استعداداته للقاء تونس في الدور قبل النهائي لكأس العرب اعتبارًا من غد إن شاء الله.#EFApic.twitter.com/dgEUtqMyu5