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https://arabic.sputniknews.com/20211212/بتقديم-اعتذار-الحضري-ينهي-أزمة-مع-منتخب-الأردن-1053836337.html
بتقديم اعتذار.. الحضري ينهي أزمة مع منتخب الأردن
بتقديم اعتذار.. الحضري ينهي أزمة مع منتخب الأردن
تقدم مدرب حراس منتخب مصر عصام الحضري باعتذار إلى بعثة المنتخب الأردني، بسبب واقعة خلال المباراة التي جمعت منتخبي البلدين، مساء السبت، ضمن الدور ربع النهائي... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T08:26+0000
2021-12-12T08:26+0000
2021-12-12T08:26+0000
منتخب مصر
منتخب الأردن
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وعلى حسابه بموقع "فيسبوك"، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، مقطعا مصورا يظهر الحضري وهو يعانق عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن.وعلق الاتحاد المصري على الفيديو قائلا: "الحضري يعتذر لعدنان حمد بعد المباراة".وكان الحضري قد توجه إلى دكة بدلاء منتخب الأردن ليحتفل بالهدف الثالث الذي أحرزه مواطنه مروان داوود في مرمى منتخب الأردن، الأمر الذي أدى إلى مشادات كلامية بين الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر والأردن.وكانت قد انتهت المباراة بفوز مصر بثلاثية مقابل هدف وحيد للأردن ليعبر منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد مباراة صعبة.
منتخب الأردن
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب مصر, منتخب الأردن
بتقديم اعتذار.. الحضري ينهي أزمة مع منتخب الأردن
تقدم مدرب حراس منتخب مصر عصام الحضري باعتذار إلى بعثة المنتخب الأردني، بسبب واقعة خلال المباراة التي جمعت منتخبي البلدين، مساء السبت، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.
وعلى حسابه بموقع "فيسبوك"، نشر
الاتحاد المصري لكرة القدم
، مقطعا مصورا يظهر الحضري وهو يعانق عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن.
وعلق الاتحاد المصري على الفيديو قائلا: "الحضري يعتذر لعدنان حمد بعد المباراة".
وكان الحضري قد توجه إلى دكة بدلاء
منتخب الأردن
ليحتفل بالهدف الثالث الذي أحرزه مواطنه مروان داوود في مرمى منتخب الأردن، الأمر الذي أدى إلى مشادات كلامية بين الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر والأردن.
وكانت قد انتهت المباراة بفوز مصر بثلاثية مقابل هدف وحيد للأردن ليعبر منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد مباراة صعبة.