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https://arabic.sputniknews.com/20211212/بوتين-قد-تمتلك-الدول-مستقبلا-أسلحة-تفوق-سرعة-الصوت-وسنكون-قادرين-على-صدها-1053853851.html
بوتين: قد تمتلك الدول مستقبلا أسلحة تفوق سرعة الصوت وسنكون قادرين على صدها
بوتين: قد تمتلك الدول مستقبلا أسلحة تفوق سرعة الصوت وسنكون قادرين على صدها
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه في يوم من الأيام، ستمتلك دول أخرى بالتأكيد أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، مؤكدا أن روسيا، في ذلك الوقت، ستكون قادرة على... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T14:58+0000
2021-12-12T15:35+0000
روسيا
بوتين
رصد عسكري
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وقال بوتين في مقابلة للفيلم الوثائقي "روسيا. التاريخ الحديث" على قناة "روسيا 1": "لقد قلت دائما، والآن يمكنني أن أكرر أن القوى العسكرية الرائدة في العالم ستمتلك بالتأكيد نفس الأسلحة التي تمتلكها روسيا اليوم. أعني الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ولكن منذ عام 2018، لم يحصل أحد على هذه الأسلحة، لكن سيظهر المزيد منها".وكان بوتين، قد حذر في وقت سابق، من عواقب نشر أسلحة ومنظومات هجومية في أوكرانيا، وقال: "إذا ظهر نوع من أنظمة الصدام (الحرب) على أراضي أوكرانيا، فإن مدة رحلة (هذه الأسلحة الصاروخية) إلى موسكو ستكون من سبع إلى عشر دقائق، وفي حالة وضع أسلحة تفوق سرعة الصوت فستصل بخمس دقائق".وأشار بوتين إلى أنه في هذه الحالة سيكون على روسيا أن "تصنع شيئا مشابها" فيما يتعلق بهذه التهديدات، وأكد الرئيس الروسي على أن موسكو قادرة على فعل ذلك الآن.وقال بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال منتدى الاستثمار المنعقد عن بعد، في رده على هذه التهديدات القادمة من الحدود الأوكرانية: "لقد اختبرنا الآن وبنجاح (صاروخا جديدا)، ومن بداية العام سنكون مسلحين بصواريخ بحرية جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت بـ9 ماخ".نوه بوتين في حديثه إلى الوقت الذي تستغرقه هذه الصواريخ الجديدة لتصل إلى أهدافها المفترضة وإلى الجهات التي تصدر هذه الأوامر إلى أوكرانيا، وقال: "ستكون مدة الرحلة لمن يصدرون الأوامر 5 دقائق أيضا".وأضاف الرئيس الروسي: "إلى أين نحن ذاهبون؟ لماذا نفعل ذلك؟ هم يخلقون مثل هذه التهديدات، وهناك خطوط حمراء بالنسبة لنا (روسيا)، لكنني آمل ألا تصل إلى ذلك الحد. آمل أن يسود (لدى الغرب) حس منطقي ومسؤولية تجاه بلدانهم والمجتمع الدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20211130/بوتين-اختبرنا-صاروخا-بسرعة-9-ماخ-يصل-إلى-من-يصدر-الأوامر-لأوكرانيا-في-5-دقائق-1053410191.html
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روسيا, بوتين, رصد عسكري

بوتين: قد تمتلك الدول مستقبلا أسلحة تفوق سرعة الصوت وسنكون قادرين على صدها

14:58 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 15:35 GMT 12.12.2021)
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه في يوم من الأيام، ستمتلك دول أخرى بالتأكيد أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، مؤكدا أن روسيا، في ذلك الوقت، ستكون قادرة على مواجهتها بالتأكيد من خلال تعلم كيفية مواجهة هذه الصواريخ.
وقال بوتين في مقابلة للفيلم الوثائقي "روسيا. التاريخ الحديث" على قناة "روسيا 1": "لقد قلت دائما، والآن يمكنني أن أكرر أن القوى العسكرية الرائدة في العالم ستمتلك بالتأكيد نفس الأسلحة التي تمتلكها روسيا اليوم. أعني الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ولكن منذ عام 2018، لم يحصل أحد على هذه الأسلحة، لكن سيظهر المزيد منها".

"أعتقد أننا سنكون قادرين على مفاجأة شركائنا (بكل سرور) بحقيقة أنه عندما يكون لديهم هذه الأسلحة، وهناك احتمال كبير لحدوث ذلك، ستكون لدينا الوسائل لمحاربة هذه الأسلحة بكل تأكيد".

بوتين يفتتح منتدى آرميا-2021 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وكان بوتين، قد حذر في وقت سابق، من عواقب نشر أسلحة ومنظومات هجومية في أوكرانيا، وقال: "إذا ظهر نوع من أنظمة الصدام (الحرب) على أراضي أوكرانيا، فإن مدة رحلة (هذه الأسلحة الصاروخية) إلى موسكو ستكون من سبع إلى عشر دقائق، وفي حالة وضع أسلحة تفوق سرعة الصوت فستصل بخمس دقائق".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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وأشار بوتين إلى أنه في هذه الحالة سيكون على روسيا أن "تصنع شيئا مشابها" فيما يتعلق بهذه التهديدات، وأكد الرئيس الروسي على أن موسكو قادرة على فعل ذلك الآن.
وقال بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال منتدى الاستثمار المنعقد عن بعد، في رده على هذه التهديدات القادمة من الحدود الأوكرانية: "لقد اختبرنا الآن وبنجاح (صاروخا جديدا)، ومن بداية العام سنكون مسلحين بصواريخ بحرية جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت بـ9 ماخ".
نوه بوتين في حديثه إلى الوقت الذي تستغرقه هذه الصواريخ الجديدة لتصل إلى أهدافها المفترضة وإلى الجهات التي تصدر هذه الأوامر إلى أوكرانيا، وقال: "ستكون مدة الرحلة لمن يصدرون الأوامر 5 دقائق أيضا".
وأضاف الرئيس الروسي: "إلى أين نحن ذاهبون؟ لماذا نفعل ذلك؟ هم يخلقون مثل هذه التهديدات، وهناك خطوط حمراء بالنسبة لنا (روسيا)، لكنني آمل ألا تصل إلى ذلك الحد. آمل أن يسود (لدى الغرب) حس منطقي ومسؤولية تجاه بلدانهم والمجتمع الدولي".
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