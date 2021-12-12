https://arabic.sputniknews.com/20211212/بوتين-قد-تمتلك-الدول-مستقبلا-أسلحة-تفوق-سرعة-الصوت-وسنكون-قادرين-على-صدها-1053853851.html

بوتين: قد تمتلك الدول مستقبلا أسلحة تفوق سرعة الصوت وسنكون قادرين على صدها

بوتين: قد تمتلك الدول مستقبلا أسلحة تفوق سرعة الصوت وسنكون قادرين على صدها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه في يوم من الأيام، ستمتلك دول أخرى بالتأكيد أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، مؤكدا أن روسيا، في ذلك الوقت، ستكون قادرة على... 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T14:58+0000

2021-12-12T14:58+0000

2021-12-12T15:35+0000

روسيا

بوتين

رصد عسكري

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وقال بوتين في مقابلة للفيلم الوثائقي "روسيا. التاريخ الحديث" على قناة "روسيا 1": "لقد قلت دائما، والآن يمكنني أن أكرر أن القوى العسكرية الرائدة في العالم ستمتلك بالتأكيد نفس الأسلحة التي تمتلكها روسيا اليوم. أعني الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ولكن منذ عام 2018، لم يحصل أحد على هذه الأسلحة، لكن سيظهر المزيد منها".وكان بوتين، قد حذر في وقت سابق، من عواقب نشر أسلحة ومنظومات هجومية في أوكرانيا، وقال: "إذا ظهر نوع من أنظمة الصدام (الحرب) على أراضي أوكرانيا، فإن مدة رحلة (هذه الأسلحة الصاروخية) إلى موسكو ستكون من سبع إلى عشر دقائق، وفي حالة وضع أسلحة تفوق سرعة الصوت فستصل بخمس دقائق".وأشار بوتين إلى أنه في هذه الحالة سيكون على روسيا أن "تصنع شيئا مشابها" فيما يتعلق بهذه التهديدات، وأكد الرئيس الروسي على أن موسكو قادرة على فعل ذلك الآن.وقال بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال منتدى الاستثمار المنعقد عن بعد، في رده على هذه التهديدات القادمة من الحدود الأوكرانية: "لقد اختبرنا الآن وبنجاح (صاروخا جديدا)، ومن بداية العام سنكون مسلحين بصواريخ بحرية جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت بـ9 ماخ".نوه بوتين في حديثه إلى الوقت الذي تستغرقه هذه الصواريخ الجديدة لتصل إلى أهدافها المفترضة وإلى الجهات التي تصدر هذه الأوامر إلى أوكرانيا، وقال: "ستكون مدة الرحلة لمن يصدرون الأوامر 5 دقائق أيضا".وأضاف الرئيس الروسي: "إلى أين نحن ذاهبون؟ لماذا نفعل ذلك؟ هم يخلقون مثل هذه التهديدات، وهناك خطوط حمراء بالنسبة لنا (روسيا)، لكنني آمل ألا تصل إلى ذلك الحد. آمل أن يسود (لدى الغرب) حس منطقي ومسؤولية تجاه بلدانهم والمجتمع الدولي".

https://arabic.sputniknews.com/20211130/بوتين-اختبرنا-صاروخا-بسرعة-9-ماخ-يصل-إلى-من-يصدر-الأوامر-لأوكرانيا-في-5-دقائق-1053410191.html

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روسيا, بوتين, رصد عسكري