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بوتين يعزي بايدن بضحايا الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية
بوتين يعزي بايدن بضحايا الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية
أبرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد رسالة تعزية إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك أعقاب الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:17+0000
2021-12-12T12:17+0000
روسيا
بوتين
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ونشر الموقع الرسمي للكرملين رسالة التعزية التي أبرقها الرئيس بوتين للرئيس الأمريكي بايدن وجاء فيها: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل التعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب مدينة كنتاكي وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى".وشدد الرئيس الروسي في رسالته على أن روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة الكارثة، معربًا عن أمله في التعافي السريع للضحايا وتجاوز تداعيات الإعصار.ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.
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روسيا, بوتين

بوتين يعزي بايدن بضحايا الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية

12:17 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Paulin
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أبرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد رسالة تعزية إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك أعقاب الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية.
ونشر الموقع الرسمي للكرملين رسالة التعزية التي أبرقها الرئيس بوتين للرئيس الأمريكي بايدن وجاء فيها: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل التعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب مدينة كنتاكي وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى".
وشدد الرئيس الروسي في رسالته على أن روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة الكارثة، معربًا عن أمله في التعافي السريع للضحايا وتجاوز تداعيات الإعصار.
ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.
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