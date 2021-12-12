بوتين يعزي بايدن بضحايا الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية

ونشر الموقع الرسمي للكرملين رسالة التعزية التي أبرقها الرئيس بوتين للرئيس الأمريكي بايدن وجاء فيها: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل التعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب مدينة كنتاكي وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى".وشدد الرئيس الروسي في رسالته على أن روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة الكارثة، معربًا عن أمله في التعافي السريع للضحايا وتجاوز تداعيات الإعصار.ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.
أبرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد رسالة تعزية إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك أعقاب الإعصار الذي ضرب عدة ولايات أمريكية.
ونشر الموقع الرسمي للكرملين رسالة التعزية التي أبرقها الرئيس بوتين للرئيس الأمريكي بايدن وجاء فيها: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل التعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب مدينة كنتاكي وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى".
وشدد الرئيس الروسي في رسالته على أن روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة الكارثة، معربًا عن أمله في التعافي السريع للضحايا وتجاوز تداعيات الإعصار.
ودمرت الأعاصير القوية، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الأشهر الباردة، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري، وقتلت ما لا يقل عن عاملين اثنين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي.