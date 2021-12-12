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https://arabic.sputniknews.com/20211212/تتويج-الجنوب-إفريقي-بيتسو-موسيماني-بجائزة-أفضل-مدرب-أندية-في-أفريقيا-لعام-2021-1053861767.html
تتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021
تتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021
أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصاءات كرة القدم، مساء اليوم الأحد، تتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بجائزة أفضل مدرب... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T17:57+0000
2021-12-12T17:57+0000
2021-12-12T18:01+0000
أخبار النادي الأهلي
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وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن فوز موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021، مشيرا إلى تتويج جمال بلماضي مدرب الجزائر بجائزة أفضل مدرب منتخبات في القارة للعام الجاري.وقاد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الأهلي في 72 مباراة، فاز في 52 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات، فيما سجل لاعبوه 155 هدفا وتلقت شباكه 57.وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في دولة قطر العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/محمد-صلاح-أفضل-لاعب-في-أفريقيا-لعام-2021-1053859515.html
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أخبار النادي الأهلي
تتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021 17:57 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 18:01 GMT 12.12.2021)
أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصاءات كرة القدم، مساء اليوم الأحد، تتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بجائزة أفضل مدرب للأندية في قارة أفريقيا لعام 2021.
وكشف
الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء
، عن فوز موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021، مشيرا إلى تتويج جمال بلماضي مدرب الجزائر بجائزة أفضل مدرب منتخبات في القارة للعام الجاري.
وقاد المدرب الجنوب أفريقي
بيتسو موسيماني
، الأهلي في 72 مباراة، فاز في 52 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات، فيما سجل لاعبوه 155 هدفا وتلقت شباكه 57.
وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في دولة قطر العام الماضي.