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https://arabic.sputniknews.com/20211212/تركيا-تعلن-اكتشاف-6-إصابات-بالمتحور-أوميكرون-1053831900.html
تركيا تعلن اكتشاف 6 إصابات بالمتحور أوميكرون
تركيا تعلن اكتشاف 6 إصابات بالمتحور أوميكرون
نقلت محطة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية التركية، يوم السبت، عن وزير الصحة فخر الدين قوجه قوله إنه تم اكتشاف أول ست إصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T02:26+0000
2021-12-12T02:26+0000
2021-12-12T02:26+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أنه تم اكتشاف خمس إصابات في مدينة إزمير بغرب البلاد، في حين جرى اكتشاف السادسة في إسطنبول.وقبل أسبوعين، أغلقت تركيا حدودها أمام القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي لمنع انتشار المتحور الجديد.وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا يوم السبت 19255، فضلا عن 191 وفاة.وقد انخفض عدد الإصابات اليومي في البلاد من حوالي 30 ألفا في أكتوبر/تشرين الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الليرة-التركية-تهبط-إلى-مستوى-قياسي-متدن-جديد-1053420797.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
تركيا تعلن اكتشاف 6 إصابات بالمتحور أوميكرون
نقلت محطة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية التركية، يوم السبت، عن وزير الصحة فخر الدين قوجه قوله إنه تم اكتشاف أول ست إصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في تركيا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أنه تم
اكتشاف خمس إصابات في مدينة إزمير
بغرب البلاد، في حين جرى اكتشاف السادسة في إسطنبول.
ونُقل عن الوزير قوله، "هذه الحالات الست لم تكن بحاجة إلى المستشفى. كانت الأعراض خفيفة جدا. وعولجوا كمرضى بالعيادات الخارجية ولم يكن لديهم أي مشكلات".
وقبل أسبوعين،
أغلقت تركيا حدودها
أمام القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي لمنع انتشار المتحور الجديد.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا يوم السبت 19255، فضلا عن 191 وفاة.
وقد انخفض عدد الإصابات اليومي في البلاد من حوالي 30 ألفا في أكتوبر/تشرين الأول.