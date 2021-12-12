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https://arabic.sputniknews.com/20211212/تعزز-مقاومة-الفيروس-100-مرة--اكتشاف-الحل-للوقاية-من-متحور-أوميكرون-1053831539.html
تعزز مقاومة الفيروس 100 مرة .. اكتشاف الحل للوقاية من متحور أوميكرون
تعزز مقاومة الفيروس 100 مرة .. اكتشاف الحل للوقاية من متحور أوميكرون
اكتشف باحثون إسرائيليون، يوم السبت، حلا للوقاية من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون التي أرعبت العالم في الفترة الأخيرة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T01:01+0000
2021-12-12T01:01+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال باحثون إسرائيليون، إنهم وجدوا أن ثلاث جرعات من لقاح فايزر/بيونتك وفرت حماية كبيرة من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.وقدمت فايزر وبيونتك قبل أيام نتائج مماثلة، كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بسلالة أوميكرون.وقارنت الدراسة، التي أجراها مركز شيبا الطبي والمختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، دماء 20 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.وقالت جيلي ريجيف يوشاي مديرة وحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي للصحفيين "من تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد أوميكرون، في حين أن لديهم بعضا من القدرة في مواجهة (السلالة) دلتا".ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب أفريقيا، وجدت أن بإمكان السلالة أوميكرون أن تصيب الحاصلين على جرعتي اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/رئيس-فايزر-جرعة-رابعة-من-اللقاح-قد-تكون-مطلوبة-لمحاربة-أوميكرون-1053792016.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

تعزز مقاومة الفيروس 100 مرة .. اكتشاف الحل للوقاية من متحور أوميكرون

01:01 GMT 12.12.2021
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
اكتشف باحثون إسرائيليون، يوم السبت، حلا للوقاية من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون التي أرعبت العالم في الفترة الأخيرة.
وقال باحثون إسرائيليون، إنهم وجدوا أن ثلاث جرعات من لقاح فايزر/بيونتك وفرت حماية كبيرة من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.
وقدمت فايزر وبيونتك قبل أيام نتائج مماثلة، كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بسلالة أوميكرون.
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
رئيس "فايزر": جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة "أوميكرون"‏
10 ديسمبر, 18:20 GMT
وقارنت الدراسة، التي أجراها مركز شيبا الطبي والمختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، دماء 20 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.
وقالت جيلي ريجيف يوشاي مديرة وحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي للصحفيين "من تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد أوميكرون، في حين أن لديهم بعضا من القدرة في مواجهة (السلالة) دلتا".

وأضافت "النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد (المقاومة للسلالة) بنحو مئة مثل. تقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة. وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة دلتا بنحو أربعة أمثال".

ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب أفريقيا، وجدت أن بإمكان السلالة أوميكرون أن تصيب الحاصلين على جرعتي اللقاح.
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