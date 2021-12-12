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https://arabic.sputniknews.com/20211212/ثعلب-يضحك-بصوت-عال-كالأطفال-عند-مداعبته-فيديو-1053851573.html
ثعلب يضحك بصوت عال كالأطفال عند مداعبته... فيديو
ثعلب يضحك بصوت عال كالأطفال عند مداعبته... فيديو
عرضت شبكة "سي إن إن" مقطع فيديو طريف يظهر ثعلبا يدعى "ديكسي" وهو يضحك بصوت عال فيما كانت تداعبه سيدة تدعى ميكايلا راينز. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
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ثعلب
نادي الفيديو
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وأوضحت الشبكة الأمريكية إن راينز هي مؤسسة منظمة غير ربحية تسمى "أنقذ ثعلبا"، وتظهر في الفيديو وهي تداعبه وتدغدغه فيما يضحك الثعلب بصوت يشبه إلى حد كبير صوت الأطفال.وقال مدير متجر حيوانات يدعى، جيسي سوانسون، إن راينز تربطها علاقة خاصة بالثعالب ديكسي، وذلك بعد أن تم إنقاذ الحيوان من مزارع الفراء.
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ثعلب, نادي الفيديو

ثعلب يضحك بصوت عال كالأطفال عند مداعبته... فيديو

14:26 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 14:41 GMT 12.12.2021)
© Photo / Pixabayثعلب
ثعلب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Photo / Pixabay
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عرضت شبكة "سي إن إن" مقطع فيديو طريف يظهر ثعلبا يدعى "ديكسي" وهو يضحك بصوت عال فيما كانت تداعبه سيدة تدعى ميكايلا راينز.
وأوضحت الشبكة الأمريكية إن راينز هي مؤسسة منظمة غير ربحية تسمى "أنقذ ثعلبا"، وتظهر في الفيديو وهي تداعبه وتدغدغه فيما يضحك الثعلب بصوت يشبه إلى حد كبير صوت الأطفال.
وقال مدير متجر حيوانات يدعى، جيسي سوانسون، إن راينز تربطها علاقة خاصة بالثعالب ديكسي، وذلك بعد أن تم إنقاذ الحيوان من مزارع الفراء.
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