https://arabic.sputniknews.com/20211212/دراسة-تكشف-عن-أسوأ-عادة-في-تناول-الطعام-مدمرة-للصحة-مفضلة-في-الشتاء-1053837646.html

دراسة تكشف عن أسوأ عادة في تناول الطعام مدمرة للصحة... مفضلة في الشتاء

دراسة تكشف عن أسوأ عادة في تناول الطعام مدمرة للصحة... مفضلة في الشتاء

حذرت دراسة من أسوأ عادة في تناول الطعام، والتي تلقى رواجا في فصل الشتاء في برودة الجوء في الليل من أجل تدفئة الجسم. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T09:25+0000

2021-12-12T09:25+0000

2021-12-12T09:25+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104282/13/1042821342_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_d6b9e61ac7c5a4b866716d17c7de7ee0.jpg

وحظر البحث المنشور في موقع "Science Advances"، والمدعوم من المعاهد الوطنية للصحة، تناول الطعام في المساء، لما يسببه من تراكم نسب كبيرة من الغلوكوز داخل الجسم.وفي الدراسة قام الباحثون بتقسيم 19 شخصا من الرجال والنساء إلى مجموعتين، مع منحهم جداول مختلفة لتناول الوجبات، على أن تتناول المجموعة الأولى طعامها خلال النهار، بينما تتناول الثانية طعامها في الليل.وكشفت نتائج الاختبارات أن من تناولوا الطعام في الليل عانوا من ارتفاع في مستويات الغلوكوز بنسبة 6.4 بالمئة، مما قد بنجم عنه مشاكل صحية خطيرة ومدمرة، مثل مرض السكر وأمراض القلب.وقالت القائدة المشاركة في الدراسة، سارة إل تشيلابا، إن "الدراسة تستهدف العاملين الليليين لأنهم عادة ما يتناولون طعامهم في الليل أثناء المناوبة".وتابعت يونغ أنه لا توجد فرصة لحرق السعرات الحرارية أثناء النوم، لذلك من السهل أن يؤدي تناول الطعام ليلا إلى زيادة الوزن أيضا.وأكدت الدراسة أن إعداد روتين نهاري هو أحد أهم الخطوات الأولى عند البدء في رحلة الأكل الصحي، كما نصحت بتجنب أوقات الأكل غير المنتظمة، ووضع جدول زمني ثابت مناسب.

https://arabic.sputniknews.com/20211114/دراسة-تحذر-النساء-من-تناول-وجبة-مفضلة-على-الإفطار-البيض-والقهوة-1050698118.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم