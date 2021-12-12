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https://arabic.sputniknews.com/20211212/دراسة-تكشف-عن-أسوأ-عادة-في-تناول-الطعام-مدمرة-للصحة-مفضلة-في-الشتاء-1053837646.html
دراسة تكشف عن أسوأ عادة في تناول الطعام مدمرة للصحة... مفضلة في الشتاء
دراسة تكشف عن أسوأ عادة في تناول الطعام مدمرة للصحة... مفضلة في الشتاء
حذرت دراسة من أسوأ عادة في تناول الطعام، والتي تلقى رواجا في فصل الشتاء في برودة الجوء في الليل من أجل تدفئة الجسم. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:25+0000
2021-12-12T09:25+0000
مجتمع
علوم
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وحظر البحث المنشور في موقع "Science Advances"، والمدعوم من المعاهد الوطنية للصحة، تناول الطعام في المساء، لما يسببه من تراكم نسب كبيرة من الغلوكوز داخل الجسم.وفي الدراسة قام الباحثون بتقسيم 19 شخصا من الرجال والنساء إلى مجموعتين، مع منحهم جداول مختلفة لتناول الوجبات، على أن تتناول المجموعة الأولى طعامها خلال النهار، بينما تتناول الثانية طعامها في الليل.وكشفت نتائج الاختبارات أن من تناولوا الطعام في الليل عانوا من ارتفاع في مستويات الغلوكوز بنسبة 6.4 بالمئة، مما قد بنجم عنه مشاكل صحية خطيرة ومدمرة، مثل مرض السكر وأمراض القلب.وقالت القائدة المشاركة في الدراسة، سارة إل تشيلابا، إن "الدراسة تستهدف العاملين الليليين لأنهم عادة ما يتناولون طعامهم في الليل أثناء المناوبة".وتابعت يونغ أنه لا توجد فرصة لحرق السعرات الحرارية أثناء النوم، لذلك من السهل أن يؤدي تناول الطعام ليلا إلى زيادة الوزن أيضا.وأكدت الدراسة أن إعداد روتين نهاري هو أحد أهم الخطوات الأولى عند البدء في رحلة الأكل الصحي، كما نصحت بتجنب أوقات الأكل غير المنتظمة، ووضع جدول زمني ثابت مناسب.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/دراسة-تحذر-النساء-من-تناول-وجبة-مفضلة-على-الإفطار-البيض-والقهوة-1050698118.html
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مجتمع, علوم

دراسة تكشف عن أسوأ عادة في تناول الطعام مدمرة للصحة... مفضلة في الشتاء

09:25 GMT 12.12.2021
© Depositphotos / choreograph امرأة جائعة قرب الثلاجة
امرأة جائعة قرب الثلاجة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
امرأة جائعة قرب الثلاجة
© Depositphotos / choreograph
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حذرت دراسة من أسوأ عادة في تناول الطعام، والتي تلقى رواجا في فصل الشتاء في برودة الجوء في الليل من أجل تدفئة الجسم.
وحظر البحث المنشور في موقع "Science Advances"، والمدعوم من المعاهد الوطنية للصحة، تناول الطعام في المساء، لما يسببه من تراكم نسب كبيرة من الغلوكوز داخل الجسم.
وفي الدراسة قام الباحثون بتقسيم 19 شخصا من الرجال والنساء إلى مجموعتين، مع منحهم جداول مختلفة لتناول الوجبات، على أن تتناول المجموعة الأولى طعامها خلال النهار، بينما تتناول الثانية طعامها في الليل.
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وكشفت نتائج الاختبارات أن من تناولوا الطعام في الليل عانوا من ارتفاع في مستويات الغلوكوز بنسبة 6.4 بالمئة، مما قد بنجم عنه مشاكل صحية خطيرة ومدمرة، مثل مرض السكر وأمراض القلب.
وقالت القائدة المشاركة في الدراسة، سارة إل تشيلابا، إن "الدراسة تستهدف العاملين الليليين لأنهم عادة ما يتناولون طعامهم في الليل أثناء المناوبة".
وقالت ليزا يونغ، أستاذة التغذية المساعدة في جامعة نيويورك: "إذا كنت في الليل، فهناك بعض الأشياء التي يمكن أن تؤثر على مستويات الغلوكوز لديك، أحدها هو تناول سعرات حرارية إضافية، والتي تكون في شكل أطعمة سهلة التحضير فائقة المعالجة، وعالية السكر والملوحة".
وتابعت يونغ أنه لا توجد فرصة لحرق السعرات الحرارية أثناء النوم، لذلك من السهل أن يؤدي تناول الطعام ليلا إلى زيادة الوزن أيضا.
وأكدت الدراسة أن إعداد روتين نهاري هو أحد أهم الخطوات الأولى عند البدء في رحلة الأكل الصحي، كما نصحت بتجنب أوقات الأكل غير المنتظمة، ووضع جدول زمني ثابت مناسب.
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