رياك مشار: جنوب السودان لن يكون مصدرا لأي ضرر يستهدف إثيوبيا

ذكرت ذلك وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريحات مشار جاءت خلال لقائه السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان نبيل مهدي.وبحسب الخارجية الإثيوبي، فإن النائب الأول لرئيس جنوب السودان أكد أن بلاده ملتزمة بدعم إقرار السلام في إثيوبيا وأنها لن تكون مصدر لأي ضرر ضد أديس أبابا.وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قبل أيام، أنه أجرى مباحثات مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية بينها جنوب السودان، تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وجهود قادة دول القارة للحصول على مقعد دائم يمثل أفريقيا في مجلس الأمن.وفي تصريحات سابقة قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي إن بلاده "لا تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها ضد إثيوبيا".وتشهد إثيوبيا أحداث عنف منذ أشهر زادت وتيرتها مع إعلان جبهة تحرير تيغراي الزحف نحو العاصمة أديس أبابا والسيطرة على العديد من المناطق، التي أعلنت الحكومة الإثيوبية لاحقا استعادة بعضها.
قال رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، إن بلاده لم تكن مصدرا لأي ضرر يستهدف إثيوبيا، ولن تكون كذلك في المستقبل.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريحات مشار جاءت خلال لقائه السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان نبيل مهدي.
وبحسب الخارجية الإثيوبي، فإن النائب الأول لرئيس جنوب السودان أكد أن بلاده ملتزمة بدعم إقرار السلام في إثيوبيا وأنها لن تكون مصدر لأي ضرر ضد أديس أبابا.
First Vice President H.E. Riek Machar (PhD) met with #Ethiopia’s Ambassador in #SouthSudan, H.E. Nebil Mehdi and underscored South Sudan's commitment for peace in Ethiopia and said nothing harmful comes from South Sudan now and in the future. pic.twitter.com/G49nEIhuDu
وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قبل أيام، أنه أجرى مباحثات مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية بينها جنوب السودان، تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وجهود قادة دول القارة للحصول على مقعد دائم يمثل أفريقيا في مجلس الأمن.