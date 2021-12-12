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رياك مشار: جنوب السودان لن يكون مصدرا لأي ضرر يستهدف إثيوبيا
رياك مشار: جنوب السودان لن يكون مصدرا لأي ضرر يستهدف إثيوبيا
قال رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، إن بلاده لم تكن مصدرا لأي ضرر يستهدف إثيوبيا، ولن تكون كذلك في المستقبل. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:15+0000
2021-12-12T12:15+0000
جنوب السودان
أخبار إثيوبيا
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ذكرت ذلك وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريحات مشار جاءت خلال لقائه السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان نبيل مهدي.وبحسب الخارجية الإثيوبي، فإن النائب الأول لرئيس جنوب السودان أكد أن بلاده ملتزمة بدعم إقرار السلام في إثيوبيا وأنها لن تكون مصدر لأي ضرر ضد أديس أبابا.وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قبل أيام، أنه أجرى مباحثات مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية بينها جنوب السودان، تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وجهود قادة دول القارة للحصول على مقعد دائم يمثل أفريقيا في مجلس الأمن.وفي تصريحات سابقة قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي إن بلاده "لا تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها ضد إثيوبيا".وتشهد إثيوبيا أحداث عنف منذ أشهر زادت وتيرتها مع إعلان جبهة تحرير تيغراي الزحف نحو العاصمة أديس أبابا والسيطرة على العديد من المناطق، التي أعلنت الحكومة الإثيوبية لاحقا استعادة بعضها.
https://arabic.sputniknews.com/20210921/جنوب-السودان-يدعم-إثيوبيا-في-أزمة-سد-النهضة-لا-نسمح-باستخدام-أراضينا-أو-جونا-ضدها-1050213403.html
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جنوب السودان, أخبار إثيوبيا

رياك مشار: جنوب السودان لن يكون مصدرا لأي ضرر يستهدف إثيوبيا

12:15 GMT 12.12.2021
© REUTERSنائب رئيس جنوب السودان رياك مشار
نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS
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قال رياك مشار، النائب الأول لرئيس جنوب السودان، إن بلاده لم تكن مصدرا لأي ضرر يستهدف إثيوبيا، ولن تكون كذلك في المستقبل.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريحات مشار جاءت خلال لقائه السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان نبيل مهدي.
وبحسب الخارجية الإثيوبي، فإن النائب الأول لرئيس جنوب السودان أكد أن بلاده ملتزمة بدعم إقرار السلام في إثيوبيا وأنها لن تكون مصدر لأي ضرر ضد أديس أبابا.
وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، قبل أيام، أنه أجرى مباحثات مكثفة مع قادة 6 دول أفريقية بينها جنوب السودان، تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وجهود قادة دول القارة للحصول على مقعد دائم يمثل أفريقيا في مجلس الأمن.
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2021
جنوب السودان يدعم إثيوبيا في أزمة سد النهضة: لا نسمح باستخدام أراضينا أو جونا ضدها
21 سبتمبر, 12:46 GMT
وفي تصريحات سابقة قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي إن بلاده "لا تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها ضد إثيوبيا".
وتشهد إثيوبيا أحداث عنف منذ أشهر زادت وتيرتها مع إعلان جبهة تحرير تيغراي الزحف نحو العاصمة أديس أبابا والسيطرة على العديد من المناطق، التي أعلنت الحكومة الإثيوبية لاحقا استعادة بعضها.
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