تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211212/زلزال-قوي-يهز-العاصمة-اليابانية-طوكيو-1053832345.html
زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية طوكيو
زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية طوكيو
أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T04:22+0000
2021-12-12T04:22+0000
2021-12-12T04:22+0000
زلزال يضرب اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/07/1020240731_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_549cea4fa9defedcf24875b43613c822.jpg
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/07/1020240731_233:0:982:562_1920x0_80_0_0_8492f038df545decb16d1ce0c65b5621.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال يضرب اليابان
زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية طوكيو
أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد.
وقالت الهيئة إن
مركز الزلزال
كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.
وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
و
تقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ
وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.