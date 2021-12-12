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https://arabic.sputniknews.com/20211212/زلزال-قوي-يهز-العاصمة-اليابانية-طوكيو-1053832345.html
زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية طوكيو
زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية طوكيو
أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T04:22+0000
2021-12-12T04:22+0000
زلزال يضرب اليابان
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وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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زلزال يضرب اليابان

زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية طوكيو

04:22 GMT 12.12.2021
© facebook.comصورة أرشيفية لزلزال في اليابان
صورة أرشيفية لزلزال في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© facebook.com
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أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية خمس درجات هز شرق اليابان، اليوم الأحد.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان الجزء الجنوبي من مقاطعة إيباراكي شرقي العاصمة طوكيو.
وقال شهود إن الزلزال هز المباني في طوكيو، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
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