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صحيفة تكشف عن أزمة صحية تعرض لها أسانج في الفترة الأخيرة
صحيفة تكشف عن أزمة صحية تعرض لها أسانج في الفترة الأخيرة
كشفت صحيفة بريطانية، صباح اليوم الأحد، أن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أصيب بجلطة دماغية داخل السجن. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T06:53+0000
2021-12-12T06:53+0000
بريطانيا
جوليان أسانج
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وذكرت صحيفة "دايلي ميل" نقلا عن خطيبة أسانج، ستيلا موريس، أن "ذلك حدث في 27 أكتوبر، عندما كان يتحدث أسانج عبر رابط الفيديو في المحكمة العليا في لندن".وأضافت: "بعد السكتة الدماغية، انخفض جفنه الأيمن وظهرت مشاكل في الذاكرة وعلامات تلف عصبي"|، مشيرة إلى أن " السبب الرئيسي لذلك هو الإجهاد الناتج عن الوضع الذي يعانيه، فضلاً عن التدهور العام في الصحة".وتابعت: "جوليان يكافح وأخشى أن تكون هذه الضربة الدقيقة نذير هجوم أكثر خطورة".ووافقت محكمة لندن العليا على الطعن الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار عدم تسليم مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج، من بريطانيا لمحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.وكان قاض بريطاني، قد حكم في يناير/ كانون الثاني الفائت، بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب الخطر الكبير الذي قد يؤي إليه بالانتحار في السجن هناك.ويواجه الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة، إذ أدين في محكمة أمريكية بتهمة التجسس.
بريطانيا
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بريطانيا, جوليان أسانج

صحيفة تكشف عن أزمة صحية تعرض لها أسانج في الفترة الأخيرة

06:53 GMT 12.12.2021
© REUTERS / Henry Nichollsفعالية تضامنية لدعم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أمام المحكمة في لندن، إنجلترا 27 أكتوبر 2021
فعالية تضامنية لدعم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج أمام المحكمة في لندن، إنجلترا 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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كشفت صحيفة بريطانية، صباح اليوم الأحد، أن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أصيب بجلطة دماغية داخل السجن.
وذكرت صحيفة "دايلي ميل" نقلا عن خطيبة أسانج، ستيلا موريس، أن "ذلك حدث في 27 أكتوبر، عندما كان يتحدث أسانج عبر رابط الفيديو في المحكمة العليا في لندن".
وأضافت: "بعد السكتة الدماغية، انخفض جفنه الأيمن وظهرت مشاكل في الذاكرة وعلامات تلف عصبي"|، مشيرة إلى أن " السبب الرئيسي لذلك هو الإجهاد الناتج عن الوضع الذي يعانيه، فضلاً عن التدهور العام في الصحة".
وتابعت: "جوليان يكافح وأخشى أن تكون هذه الضربة الدقيقة نذير هجوم أكثر خطورة".
ووافقت محكمة لندن العليا على الطعن الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار عدم تسليم مؤسس "ويكليكس" جوليان أسانج، من بريطانيا لمحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان قاض بريطاني، قد حكم في يناير/ كانون الثاني الفائت، بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب الخطر الكبير الذي قد يؤي إليه بالانتحار في السجن هناك.
ويواجه الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة، إذ أدين في محكمة أمريكية بتهمة التجسس.
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