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عاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا
عاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا
تسببت عاصفة قوية في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف العملاء في إقليم أونتاريو الكندي، السبت، الأمر الذي دفع هيئة البيئة لتوجيه تحذيرات واسعة النطاق. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T07:55+0000
2021-12-12T07:55+0000
كندا
عاصفة
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ونقل موقع "تورنتو ستار" عن شركة هايدرو وان للكهرباء أن أكثر من 200 ألف عميل بدون كهرباء منذ العاشرة مساء.وقالت الشركة في تغريدة: "نتوقع أن يظل العملاء في المناطق الأكثر تضررا في جنوب ووسط وشرق أونتاريو دون كهرباء طوال الليلة الماضية. وبمجرد أن يكون الوضع آمنا سيكون هناك المزيد من الموظفين في طريقهم لتقديم المساعدة".وأشارت الشركة التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم إلى أن التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق، متوقعة المزيد من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.وأصدرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية تحذيرات من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو وقالت إن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/كندا-تضيف-3-دول-جديدة-بينها-مصر-إلي-حظر-السفر-بسبب-أوميكرون-1053421974.html
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كندا, عاصفة

عاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا

07:55 GMT 12.12.2021
© REUTERS / Carlos Osorioالدب القطبي يتخذ من الكثبان الثلجية ملجأ خلال عاصفة ثلجية، بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 20 نوفمبر 2021
الدب القطبي يتخذ من الكثبان الثلجية ملجأ خلال عاصفة ثلجية، بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 20 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Carlos Osorio
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تسببت عاصفة قوية في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف العملاء في إقليم أونتاريو الكندي، السبت، الأمر الذي دفع هيئة البيئة لتوجيه تحذيرات واسعة النطاق.
ونقل موقع "تورنتو ستار" عن شركة هايدرو وان للكهرباء أن أكثر من 200 ألف عميل بدون كهرباء منذ العاشرة مساء.
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وقالت الشركة في تغريدة: "نتوقع أن يظل العملاء في المناطق الأكثر تضررا في جنوب ووسط وشرق أونتاريو دون كهرباء طوال الليلة الماضية. وبمجرد أن يكون الوضع آمنا سيكون هناك المزيد من الموظفين في طريقهم لتقديم المساعدة".
وأشارت الشركة التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم إلى أن التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق، متوقعة المزيد من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.
وأصدرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية تحذيرات من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو وقالت إن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.
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