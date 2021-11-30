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كندا تضيف 3 دول جديدة بينها مصر إلي حظر السفر بسبب "أوميكرون"
كندا تضيف 3 دول جديدة بينها مصر إلي حظر السفر بسبب "أوميكرون"
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن كندا ستمنع دخول المسافرين الذين زاروا نيجيريا ومالاوي ومصر وسط مخاوف بشأن انتشار السلالة "أوميكرون" من فيروس... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T21:01+0000
2021-11-30T21:01+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار العالم الآن
فيروس كورونا
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ونقلت صحيفة "تورونتو ستار" عن مصادر، قولهم إن كندا ستضيف 3 دول أفريقية جديدة (مصر ونيجيريا ومالاوي) للقائمة السابقة التي تم الإعلان عنها الجمعة الماضية، حيث لن يُسمح للمسافرين منها بدخول أراضيها.وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي وسط مخاوف بشأن انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.وكانت كندا قد منعت الأسبوع الماضي قدوم المسافرين الذين زاروا 7 دول من جنوب القارة الأفريقية (جنوب أفريقيا، ناميبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني وموزمبيق) خلال الـ 14 يومًا الأخيرة من دخول أراضيها.وقررت أن يكون فحص كورونا إلزاميا لجميع الكنديين الذين سافروا إلى تلك الدول خلال الـ 14 يوما الأخيرة، حيث يتوجب عليهم الالتزام بالحجر الصحي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية.ورصدت كندا 5 إصابات بالسلالة الجديدة، اثنتان على الأقل منها لشخصين كانا في نيجيريا في الآونة الأخيرة.ونادت منظمة الصحة العالمية اليوم بضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع الخطر وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين.وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".وأفادت المنظمة بأن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الصحة-العالمية-تدعو-الدول-للتحلي-بـالعقلانية-والهدوء-في-مواجهة-أوميكرون-1053415072.html
https://arabic.sputniknews.com/20211130/الرئيس-الروسي-يشكك-في-وتيرة-تعافي-الاقتصاد-العالمي-بسبب-أوميكرون-1053409544.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

كندا تضيف 3 دول جديدة بينها مصر إلي حظر السفر بسبب "أوميكرون"

21:01 GMT 30.11.2021
© AFP 2021 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / DON EMMERT
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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن كندا ستمنع دخول المسافرين الذين زاروا نيجيريا ومالاوي ومصر وسط مخاوف بشأن انتشار السلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "تورونتو ستار" عن مصادر، قولهم إن كندا ستضيف 3 دول أفريقية جديدة (مصر ونيجيريا ومالاوي) للقائمة السابقة التي تم الإعلان عنها الجمعة الماضية، حيث لن يُسمح للمسافرين منها بدخول أراضيها.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي وسط مخاوف بشأن انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
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وكانت كندا قد منعت الأسبوع الماضي قدوم المسافرين الذين زاروا 7 دول من جنوب القارة الأفريقية (جنوب أفريقيا، ناميبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني وموزمبيق) خلال الـ 14 يومًا الأخيرة من دخول أراضيها.
وقررت أن يكون فحص كورونا إلزاميا لجميع الكنديين الذين سافروا إلى تلك الدول خلال الـ 14 يوما الأخيرة، حيث يتوجب عليهم الالتزام بالحجر الصحي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية.
ورصدت كندا 5 إصابات بالسلالة الجديدة، اثنتان على الأقل منها لشخصين كانا في نيجيريا في الآونة الأخيرة.
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ونادت منظمة الصحة العالمية اليوم بضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع الخطر وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين.

وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".

وأفادت المنظمة بأن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
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