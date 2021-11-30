كندا تضيف 3 دول جديدة بينها مصر إلي حظر السفر بسبب "أوميكرون"

ونقلت صحيفة "تورونتو ستار" عن مصادر، قولهم إن كندا ستضيف 3 دول أفريقية جديدة (مصر ونيجيريا ومالاوي) للقائمة السابقة التي تم الإعلان عنها الجمعة الماضية، حيث لن يُسمح للمسافرين منها بدخول أراضيها.وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي وسط مخاوف بشأن انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.وكانت كندا قد منعت الأسبوع الماضي قدوم المسافرين الذين زاروا 7 دول من جنوب القارة الأفريقية (جنوب أفريقيا، ناميبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني وموزمبيق) خلال الـ 14 يومًا الأخيرة من دخول أراضيها.وقررت أن يكون فحص كورونا إلزاميا لجميع الكنديين الذين سافروا إلى تلك الدول خلال الـ 14 يوما الأخيرة، حيث يتوجب عليهم الالتزام بالحجر الصحي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية.ورصدت كندا 5 إصابات بالسلالة الجديدة، اثنتان على الأقل منها لشخصين كانا في نيجيريا في الآونة الأخيرة.ونادت منظمة الصحة العالمية اليوم بضرورة تطبيق الدول إجراءات تتناسب مع الخطر وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين.وقالت "حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش".وأفادت المنظمة بأن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت كندا قد منعت الأسبوع الماضي قدوم المسافرين الذين زاروا 7 دول من جنوب القارة الأفريقية (جنوب أفريقيا، ناميبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، إيسواتيني وموزمبيق) خلال الـ 14 يومًا الأخيرة من دخول أراضيها.
وقررت أن يكون فحص كورونا إلزاميا لجميع الكنديين الذين سافروا إلى تلك الدول خلال الـ 14 يوما الأخيرة، حيث يتوجب عليهم الالتزام بالحجر الصحي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية.
ورصدت كندا 5 إصابات بالسلالة الجديدة، اثنتان على الأقل منها لشخصين كانا في نيجيريا في الآونة الأخيرة.