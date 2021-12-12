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قتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو
قتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو
سقط قتيلان، اليوم الأحد، في مخيم بجنوب لبنان لدى تشييع عنصر من حركة "حماس" الفلسطينية، لقى مصرعه في انفجار وقع بمخيم البرج الشمالي منذ يومين. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:10+0000
2021-12-12T16:10+0000
حركة حماس
جنوب لبنان
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرين بجروح خلال تشييع المهندس ابراهيم شاهين الذي قتل بإنفجار مخيم البرج الشمالي يوم الجمعة الماضي".وأوضحت أن إطلاق النار بدأ "إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة "حماس" داخل المخيم، في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية"، دون مزيد من التفاصيل.من جانبه، قال موقع "لبنان 24" إنه لا إشتباك بين أي من الفصائل الفلسطينية داخل مخيم البرج الشمالي، وبأنّ ما حصل من سقوط اصابات، كان عن طريق الخطأ.وكانت حركة حماس قد أوضحت أمس أن الانفجار الذي وقع الجمعة، في مخيم الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور جنوبي لبنان، نجم عن ماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين ومواد مخصصة لمرضى "كوفيد-19".وأعربت حركة حماس عن "استنكارها لحملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ووقوع عشرات القتلى، ما هي إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".
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حركة حماس, جنوب لبنان

قتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو

16:10 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / Mahmud Hams
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سقط قتيلان، اليوم الأحد، في مخيم بجنوب لبنان لدى تشييع عنصر من حركة "حماس" الفلسطينية، لقى مصرعه في انفجار وقع بمخيم البرج الشمالي منذ يومين.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرين بجروح خلال تشييع المهندس ابراهيم شاهين الذي قتل بإنفجار مخيم البرج الشمالي يوم الجمعة الماضي".
وأوضحت أن إطلاق النار بدأ "إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة "حماس" داخل المخيم، في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية"، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال موقع "لبنان 24" إنه لا إشتباك بين أي من الفصائل الفلسطينية داخل مخيم البرج الشمالي، وبأنّ ما حصل من سقوط اصابات، كان عن طريق الخطأ.
وكانت حركة حماس قد أوضحت أمس أن الانفجار الذي وقع الجمعة، في مخيم الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور جنوبي لبنان، نجم عن ماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين ومواد مخصصة لمرضى "كوفيد-19".
وأعربت حركة حماس عن "استنكارها لحملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ووقوع عشرات القتلى، ما هي إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".
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