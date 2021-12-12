قتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرين بجروح خلال تشييع المهندس ابراهيم شاهين الذي قتل بإنفجار مخيم البرج الشمالي يوم الجمعة الماضي".وأوضحت أن إطلاق النار بدأ "إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة "حماس" داخل المخيم، في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية"، دون مزيد من التفاصيل.من جانبه، قال موقع "لبنان 24" إنه لا إشتباك بين أي من الفصائل الفلسطينية داخل مخيم البرج الشمالي، وبأنّ ما حصل من سقوط اصابات، كان عن طريق الخطأ.وكانت حركة حماس قد أوضحت أمس أن الانفجار الذي وقع الجمعة، في مخيم الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور جنوبي لبنان، نجم عن ماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين ومواد مخصصة لمرضى "كوفيد-19".وأعربت حركة حماس عن "استنكارها لحملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ووقوع عشرات القتلى، ما هي إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".
وكانت حركة حماس قد أوضحت أمس أن الانفجار الذي وقع الجمعة، في مخيم الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور جنوبي لبنان، نجم عن ماس كهربائي، في مخزن يحوي أسطوانات أكسجين ومواد مخصصة لمرضى "كوفيد-19".
وأعربت حركة حماس عن "استنكارها لحملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث، وتؤكد أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ووقوع عشرات القتلى، ما هي إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة، كما نؤكد أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث".