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https://arabic.sputniknews.com/20211212/مارين-لوبان-تتوعد-الجالية-الجزائرية-بعد-احتفالات-الفوز-على-المغرب-4-أشهر-ولن-تفلتوا-من-العقاب---1053846999.html
مارين لوبان تتوعد الجالية الجزائرية بعد احتفالات الفوز على المغرب... "4 أشهر ولن تفلتوا من العقاب"
مارين لوبان تتوعد الجالية الجزائرية بعد احتفالات الفوز على المغرب... "4 أشهر ولن تفلتوا من العقاب"
توعدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الأحد، المشجعين الجزائريين الذين كانو قد احتفلوا يوم أمس في شوارع العاصمة الفرنسية باريس بالفوز على... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:40+0000
2021-12-12T12:40+0000
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ونشرت لوبان تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر جاء فيها:وذكرت لوبان أن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر، في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستقام في شهر آذار القادم.يبدو سباق الإليزيه العام المقبل وكأنه معركة بين الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، وسط توقعات بفوزها هذه المرة.تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجولة الأولى من التصويت ستشهد مرة أخرى مجموعة متنوعة من المرشحين من مختلف الأطياف السياسية، وسيتم استبعادهم جميعًا، ما يؤدي إلى جولة الإعادة بين ماكرون ولوبان.
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مارين لوبان تتوعد الجالية الجزائرية بعد احتفالات الفوز على المغرب... "4 أشهر ولن تفلتوا من العقاب"

12:40 GMT 12.12.2021
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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توعدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الأحد، المشجعين الجزائريين الذين كانو قد احتفلوا يوم أمس في شوارع العاصمة الفرنسية باريس بالفوز على المنتخب المغربي.
ونشرت لوبان تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر جاء فيها:
"أمس، كسر المشجعون الجزائريون كل شيء من جديد وهاجموا سلطات إنفاذ القانون في الشانزليزيه بعد فوز فريقهم. في غضون 4 أشهر ستكون نهاية الإفلات من العقاب، دعهم يدركوا ذلك جيدًا!".
مارين لوبان
زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية
وذكرت لوبان أن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر، في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستقام في شهر آذار القادم.
يبدو سباق الإليزيه العام المقبل وكأنه معركة بين الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، وسط توقعات بفوزها هذه المرة.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الجولة الأولى من التصويت ستشهد مرة أخرى مجموعة متنوعة من المرشحين من مختلف الأطياف السياسية، وسيتم استبعادهم جميعًا، ما يؤدي إلى جولة الإعادة بين ماكرون ولوبان.
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