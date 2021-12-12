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https://arabic.sputniknews.com/20211212/نجم-المنتخب-الجزائري-يثير-قلق-الأطباء-بعد-نهاية-مواجهة-المغرب-فيديو-1053845803.html
نجم المنتخب الجزائري يثير قلق الأطباء بعد نهاية مواجهة المغرب... فيديو
نجم المنتخب الجزائري يثير قلق الأطباء بعد نهاية مواجهة المغرب... فيديو
أثار نجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي، القلق وسط الطاقم الطبي، بعد نهاية المباراة التي جمعتهم بمنتخب المغرب لشعوره بدوار مفاجئ. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T12:24+0000
2021-12-12T12:26+0000
العالم العربي
رياضة
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وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر دخول بلايلي إلى غرف تغيير الملابس، مسنودا من طرف الطاقم الطبي.وخرجت الجماهير و بخاصة الشباب إلى شوارع الجزائر وسط فرحة كبيرة بالتأهل على حساب المغرب لنصف نهائي كأس العرب فيفا 2021 في قطر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.يذكر أن يوسف بلايلي، كان نجم هذه المباراة، باعتراف الجميع، بعد تألقه بتسجيل هدف عالمي في شباك المغرب.
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العالم العربي, رياضة

نجم المنتخب الجزائري يثير قلق الأطباء بعد نهاية مواجهة المغرب... فيديو

12:24 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 12:26 GMT 12.12.2021)
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik
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أثار نجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي، القلق وسط الطاقم الطبي، بعد نهاية المباراة التي جمعتهم بمنتخب المغرب لشعوره بدوار مفاجئ.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر دخول بلايلي إلى غرف تغيير الملابس، مسنودا من طرف الطاقم الطبي.
وخرجت الجماهير و بخاصة الشباب إلى شوارع الجزائر وسط فرحة كبيرة بالتأهل على حساب المغرب لنصف نهائي كأس العرب فيفا 2021 في قطر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
يذكر أن يوسف بلايلي، كان نجم هذه المباراة، باعتراف الجميع، بعد تألقه بتسجيل هدف عالمي في شباك المغرب.
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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