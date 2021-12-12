تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مصر-والسعودية-توقعان-مذكرة-تفاهم-لمكافحة-الفساد-1053855774.html
مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد
وقعت مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد في البلدين في إطار التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T15:46+0000
2021-12-12T15:46+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102150/26/1021502678_0:0:2219:1248_1920x0_80_0_0_f6878a13a551da6cf26861d52ac8abbb.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين تم توقيعها، اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية.ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية تم توقيعها بواسطة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر.وذكرت الوكالة أن توقيع مذكرة التفاهم في هذا المجال مع مصر يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه يساهم في تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وتتوافق الجهود المصرية السعودية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع أطرافها على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لإنفاذ القانون ومنع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مصر-تستضيف-مؤتمر-الدول-الأطراف-فى-اتفاقية-الأمم-المتحدة-لمكافحة-الفساد-1053836658.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102150/26/1021502678_155:0:2219:1548_1920x0_80_0_0_8427a7263a86d4d9df98b0798f3dc8c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن

مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد

15:46 GMT 12.12.2021
© AP Photo / Fady Farisالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Fady Faris
تابعنا عبر
وقعت مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد في البلدين في إطار التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين تم توقيعها، اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية تم توقيعها بواسطة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر.
عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
مصر تستضيف مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
08:42 GMT
وذكرت الوكالة أن توقيع مذكرة التفاهم في هذا المجال مع مصر يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه يساهم في تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وتتوافق الجهود المصرية السعودية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع أطرافها على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لإنفاذ القانون ومنع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:12 GMTوزير الصحة الإسرائيلي: من المستحيل منع تفشي أوميكرون
17:07 GMTلأول مرة... منتخب الشباب الإسرائيلي لكرة القدم يلتقي نظيره الإماراتي الليلة
17:00 GMTبرازيلي يحاول دخول "غينيس" بركوب موجة ارتفاعها 20 مترا على لوح تزلج
16:54 GMTقائد الجيش الإيراني يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي: ستتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي حياتكم قريبا
16:53 GMTتحذيرات من تعرض قطر لطقس سيئ يرافقه رياح قوية وأمواج عالية
16:43 GMTقطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب... فيديو
16:41 GMTمحمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2021
16:36 GMT"خسارة إسرائيلية مفاجئة"... الكونغرس يلغي شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية
16:32 GMTإعلام: الرئيس الهايتي أعد قائمة بمسؤولين مرتبطين بتجارة المخدرات قبل اغتياله
16:30 GMTسوريا تفتح أبوابها أمام الرعايا اللبنانيين اعتبارا من الغد
16:30 GMTالصحة العالمية: "أوميكرون" أسرع انتشارا ويحد من فعالية اللقاحات لكن أعراضه أقل حدة
16:26 GMTترامب يكشف عن نائبه المحتمل لانتخابات الرئاسة في 2024
16:23 GMT"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون
16:15 GMTالملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الأمير تميم بن حمد
16:14 GMTرئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان لـ "سبوتنيك": غياب الدولة وراء الصراع الدامي في دارفور
16:10 GMTقتيلان و7 مصابين في جنوب لبنان لدى تشييع أحد عناصر حماس... فيديو
16:10 GMTأكبر طائرة في العالم تقذف طائرة أخرى أسرع من الصوت في السماء... صور وفيديو
16:07 GMTتونس.. خبراء يكشفون السيناريوهات المرتقبة بشأن إلغاء العمل بالدستور
16:06 GMTتركيا تمنح طائرات "درون" للصومال.. والمعارضة تنتقد دور أنقرة العسكري في البلاد
16:02 GMTالكشف عن تفاصيل اتهام رجل أعمال مصري في قضية "الآثار الكبرى"