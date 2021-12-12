مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين تم توقيعها، اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية.ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية تم توقيعها بواسطة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر.وذكرت الوكالة أن توقيع مذكرة التفاهم في هذا المجال مع مصر يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه يساهم في تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وتتوافق الجهود المصرية السعودية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع أطرافها على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لإنفاذ القانون ومنع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
وذكرت الوكالة أن توقيع مذكرة التفاهم في هذا المجال مع مصر يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه يساهم في تعزيز وتطوير التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وتتوافق الجهود المصرية السعودية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع أطرافها على إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لإنفاذ القانون ومنع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.