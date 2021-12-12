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https://arabic.sputniknews.com/20211212/نصف-مليار-إنسان-يقعون-ضحية-الفقر-المدقع-خلال-عام-2020-1053851690.html
نصف مليار إنسان يقعون ضحية الفقر المدقع خلال عام 2020
نصف مليار إنسان يقعون ضحية الفقر المدقع خلال عام 2020
قالت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، اليوم الأحد، إن نحو نصف مليار شخص حول العالم سقطوا في براثن الفقر المدقع، العام الماضي، بسبب تحملهم تكاليف الرعاية... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T14:24+0000
2021-12-12T14:24+0000
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وفقا لبيان صادر عن المؤسستين الدوليتين، تسببت الجائحة في تعطيل الخدمات الصحية حول العالم ونتج عنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي، ما صعّب على الناس دفع تكاليف الرعاية الصحية.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه ينبغي على الحكومات كافة استئناف وتسريع الجهود لضمان حصول كل فرد من السكان، فورا، على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وناشد تيدروس الحكومات زيادة التركيز على أنظمة الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، والتي تعرّفها المنظمة بحصول كل فرد على ما يحتاجه من خدمات صحية دون تعرضه لضائقة مالية.من جهته قال خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي: "في ظل محدودية الأموال، يتعين على الحكومات اتخاذ خيارات صعبة لحماية وزيادة الميزانيات الصحية".
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اقتصاد, العالم, وباء, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

نصف مليار إنسان يقعون ضحية الفقر المدقع خلال عام 2020

14:24 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / Eva Marie Uzcategui اندلاع احتجاجات عنيفة إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في كافة أرجاء كوبا، 13 يوليو 2021
اندلاع احتجاجات عنيفة إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في كافة أرجاء كوبا، 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
اندلاع احتجاجات عنيفة إثر تردي الأوضاع الاقتصادية في كافة أرجاء كوبا، 13 يوليو 2021. صورة أرشفية
© AFP 2021 / Eva Marie Uzcategui
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قالت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، اليوم الأحد، إن نحو نصف مليار شخص حول العالم سقطوا في براثن الفقر المدقع، العام الماضي، بسبب تحملهم تكاليف الرعاية الصحية وحدهم خلال ذروة الجائحة.
وفقا لبيان صادر عن المؤسستين الدوليتين، تسببت الجائحة في تعطيل الخدمات الصحية حول العالم ونتج عنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي، ما صعّب على الناس دفع تكاليف الرعاية الصحية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه ينبغي على الحكومات كافة استئناف وتسريع الجهود لضمان حصول كل فرد من السكان، فورا، على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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وناشد تيدروس الحكومات زيادة التركيز على أنظمة الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، والتي تعرّفها المنظمة بحصول كل فرد على ما يحتاجه من خدمات صحية دون تعرضه لضائقة مالية.
من جهته قال خوان بابلو أوريبي المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي: "في ظل محدودية الأموال، يتعين على الحكومات اتخاذ خيارات صعبة لحماية وزيادة الميزانيات الصحية".
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