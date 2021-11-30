https://arabic.sputniknews.com/20211130/الصحة-العالمية-تدعو-الدول-للتحلي-بـالعقلانية-والهدوء-في-مواجهة-أوميكرون-1053415072.html

الصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"

الصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى التزام الهدوء واتخاذ إجراءات "عقلانية" للاستجابة لمتغير فيروس كورونا الجديد سريع الانتشاء "أوميكرون". 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T16:03+0000

2021-11-30T16:03+0000

2021-11-30T16:03+0000

العالم

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة للدول: "ندعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر. يجب أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة".عرفت الحالة الأولى بمتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا وفقا منظمة الصحة العالمية، قبل أقل من أسبوع، وانتشرت السلالة الجديدة بسرعة عبر القارات، وأعلنت عشرات الدول عن قيود على السفر.وحذرت المنظمة من مثل هذه القيود، خوفا من أن تكون غير عادلة بالنسبة للبلدان التي اكتشفت التحورات، كما أنها قد تقوض جهود مراقبة انتشار وتطورات هذه المتغيرات.في الوقت نفسه، أكد تيدروس أنه لا يزال من غير الواضح مدى خطورة المتحور الجديد، مضيفا: "يظل لدينا أسئلة أكثر من الإجابات حول تأثير أوميكرون على انتقال المرض وشدته وفعالية الاختبارات والعلاجات واللقاحات ضده".وأعرب عن قلقه من أن دول عدة تفرض تدابير صريحة وشاملة لا تستند إلى أدلة، والتي لن تؤدي إلا إلى تفاقم عدم المساواة، على حد تعبيره.

https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html

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العالم, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة