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الصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
الصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"
دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى التزام الهدوء واتخاذ إجراءات "عقلانية" للاستجابة لمتغير فيروس كورونا الجديد سريع الانتشاء "أوميكرون". 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T16:03+0000
2021-11-30T16:03+0000
العالم
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة للدول: "ندعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر. يجب أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة".عرفت الحالة الأولى بمتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا وفقا منظمة الصحة العالمية، قبل أقل من أسبوع، وانتشرت السلالة الجديدة بسرعة عبر القارات، وأعلنت عشرات الدول عن قيود على السفر.وحذرت المنظمة من مثل هذه القيود، خوفا من أن تكون غير عادلة بالنسبة للبلدان التي اكتشفت التحورات، كما أنها قد تقوض جهود مراقبة انتشار وتطورات هذه المتغيرات.في الوقت نفسه، أكد تيدروس أنه لا يزال من غير الواضح مدى خطورة المتحور الجديد، مضيفا: "يظل لدينا أسئلة أكثر من الإجابات حول تأثير أوميكرون على انتقال المرض وشدته وفعالية الاختبارات والعلاجات واللقاحات ضده".وأعرب عن قلقه من أن دول عدة تفرض تدابير صريحة وشاملة لا تستند إلى أدلة، والتي لن تؤدي إلا إلى تفاقم عدم المساواة، على حد تعبيره.
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العالم, منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الصحة العالمية تدعو الدول للتحلي بـ"العقلانية والهدوء" في مواجهة "أوميكرون"

16:03 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Екатерина Штукина / الذهاب إلى بنك الصورالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Екатерина Штукина
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دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى التزام الهدوء واتخاذ إجراءات "عقلانية" للاستجابة لمتغير فيروس كورونا الجديد سريع الانتشاء "أوميكرون".
وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة للدول: "ندعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتناسبة للحد من المخاطر. يجب أن تكون الاستجابة العالمية هادئة ومنسقة ومتماسكة".
عرفت الحالة الأولى بمتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا وفقا منظمة الصحة العالمية، قبل أقل من أسبوع، وانتشرت السلالة الجديدة بسرعة عبر القارات، وأعلنت عشرات الدول عن قيود على السفر.
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
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وحذرت المنظمة من مثل هذه القيود، خوفا من أن تكون غير عادلة بالنسبة للبلدان التي اكتشفت التحورات، كما أنها قد تقوض جهود مراقبة انتشار وتطورات هذه المتغيرات.
أشكر بوتسوانا وجنوب أفريقيا على اكتشاف هذا المتحور وتسلسله والإبلاغ عنه بسرعة كبيرة. ما يقلقني بشدة أن هذه الدول تُعاقب الآن من قبل الآخرين لفعلها الشيء الصحيح.
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
في الوقت نفسه، أكد تيدروس أنه لا يزال من غير الواضح مدى خطورة المتحور الجديد، مضيفا: "يظل لدينا أسئلة أكثر من الإجابات حول تأثير أوميكرون على انتقال المرض وشدته وفعالية الاختبارات والعلاجات واللقاحات ضده".
وأعرب عن قلقه من أن دول عدة تفرض تدابير صريحة وشاملة لا تستند إلى أدلة، والتي لن تؤدي إلا إلى تفاقم عدم المساواة، على حد تعبيره.
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