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وزير الخارجية الجزائري يعلق على فوز منتخب بلاده على المغرب
وزير الخارجية الجزائري يعلق على فوز منتخب بلاده على المغرب
قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن تاريخ اليوم صادف الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الوطني الجزائري على نظيره المغربي،... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:45+0000
2021-12-12T10:45+0000
رياضة
الجزائر
رمطان لعمامرة
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وأضاف لعمامرة في كلمة له خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الجزائري الكرواتي، أنه تابع المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي، قائلا: "فريقنا كان قويا ويستحق النصر والنجاح في هذه المرحلة الكبيرة في المنافسة وبرهن على الرروح التنافسية".ودع المنتخب المغربي لكرة القدم مسابقة كأس العرب العاشرة المقامة حاليا في قطر من دور الربع ، بعد تعثره أمام نظيره الجزائري بالضربات الترجيحية 3-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الثمامة بالدوحة، وفقا لموقع "سبق برس".وكان المنتخب الجزائري سباقا إلى التسجيل بواسطة ياسين الإبراهيمي (د 62 من ضربة جزاء)، قبل أن يعدل محمد الناهيري الكفة (د 64)، ويتم اللجوء بالتالي للشوطين الإضافيين.ونجح المنتخب الجزائري في تسجيل هدف الامتياز بواسطة محمد بلايلي (د 102)، ثم أدرك التعادل مرة ثانية اللاعب بدر بانون (د 111).وبلغ المنتخب المغربي دور الربع، بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (تسع نقط) بعد فوزه الأول على فلسطين برباعية نظيفة، وبنفس النتيجة على منتخب الأردن، ثم تفوق على منتخب السعودية بهدف نظيف، متقدما على منتخب الأردن بست نقاط.
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رياضة, الجزائر, رمطان لعمامرة

وزير الخارجية الجزائري يعلق على فوز منتخب بلاده على المغرب

10:45 GMT 12.12.2021
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRAرمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
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قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن تاريخ اليوم صادف الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الوطني الجزائري على نظيره المغربي، مشيرا إلى أن هذا النصر كان في منافسة كبيرة وشريفة.
وأضاف لعمامرة في كلمة له خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الجزائري الكرواتي، أنه تابع المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي، قائلا: "فريقنا كان قويا ويستحق النصر والنجاح في هذه المرحلة الكبيرة في المنافسة وبرهن على الرروح التنافسية".
ودع المنتخب المغربي لكرة القدم مسابقة كأس العرب العاشرة المقامة حاليا في قطر من دور الربع ، بعد تعثره أمام نظيره الجزائري بالضربات الترجيحية 3-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الثمامة بالدوحة، وفقا لموقع "سبق برس".
وكان المنتخب الجزائري سباقا إلى التسجيل بواسطة ياسين الإبراهيمي (د 62 من ضربة جزاء)، قبل أن يعدل محمد الناهيري الكفة (د 64)، ويتم اللجوء بالتالي للشوطين الإضافيين.
ونجح المنتخب الجزائري في تسجيل هدف الامتياز بواسطة محمد بلايلي (د 102)، ثم أدرك التعادل مرة ثانية اللاعب بدر بانون (د 111).
وبلغ المنتخب المغربي دور الربع، بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (تسع نقط) بعد فوزه الأول على فلسطين برباعية نظيفة، وبنفس النتيجة على منتخب الأردن، ثم تفوق على منتخب السعودية بهدف نظيف، متقدما على منتخب الأردن بست نقاط.
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