وزير الصحة الإسرائيلي: من المستحيل منع تفشي أوميكرون

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن تصريحات هوروفيتس أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كبار مسؤولي وزارته الليلة حول انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، حيث أعلنوا أنه سيتم إضافة المملكة المتحدة والدنمارك وبلجيكا إلى قائمة الدول الحمراء.وقال هوروفيتس: "كما في الدلتا، من المهم أيضا أن نقول في مواجهة أوميكرون إن إسرائيل في حالة جيدة. لقد اتخذنا قرارات واتخذنا خطوات لم تتخذها أية دولة، ومع ذلك فقد فعلنا ذلك بطريقة محسوبة ودقيقة".وشدد وزير الصحة الإسرائيلي على أهمية اللقاح في مواجهة أوميكرون، معتبرا أنه الأداة الأهم: "نحن نعلم أن أولئك الذين يتم تطعيمهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة يتمتعون بحماية أكبر بكثير منه. جميع المؤشرات تشير إلى أن أولئك الذين يتم تطعيمهم بجرعات معززة يتمتعون بحماية أفضل من الإصابة بأعراض خطيرة والذين لم يتم تطعيمهم يعرضون أنفسهم وبيئتهم ومجتمعهم للخطر".في ضوء أهمية اللقاح، قال هورفيتس إن نسبة التطعيم في إسرائيل غير كافية ودعا الآباء إلى تطعيم أطفالهم، قائلا "أناشد الآباء - لا تتركوا الأطفال في خطر. لقاحات الأطفال ليست شيئا تجريبيا".من جانبها، أعلنت رئيسة خدمة الصحة العامة الدكتورة شارون إلراعي برايس، عن إضافة المملكة المتحدة والدنمارك وبلجيكا إلى قائمة البلدان الحمراء التي سيتم حظر السفر إليها، وأضافت: "نحن نناقش باستمرار أفضل السبل التي من شأنها تقليل المخاطر".بدوره، أكد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور نحمان آش تقريرا نشرته "يديعوت أحرونوت" بشأن مناقشة الوزارة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا. وقال "سنحتاجه على الأرجح في الفئات السكانية المعرضة لخطر أكبر"، مضيفا أنه لا يعرف بعد متى سيتم إعطاء جرعة رابعة لجميع السكان.يشار إلى وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الاثنين، اكتشاف 20 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، لتصل حصيلة الإصابات حتى الآن في إسرائيل إلى 55 إصابة 13 منهم لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وعاد 36 من هؤلاء المصابين مؤخرا من جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا والمجر وإيطاليا وناميبيا.
قال وزير الصحة الإسرائيلي نيستان هوروفيتس، مساء اليوم الأحد، إنه من المستحيل منع تفشي متحور أوميكرون في إسرائيل، وذلك بينما سجلت البلاد أكثر من 50 إصابة مؤكدة حتى الآن.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن تصريحات هوروفيتس أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كبار مسؤولي وزارته الليلة حول انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، حيث أعلنوا أنه سيتم إضافة المملكة المتحدة والدنمارك وبلجيكا إلى قائمة الدول الحمراء.
وقال هوروفيتس: "كما في الدلتا، من المهم أيضا أن نقول في مواجهة أوميكرون إن إسرائيل في حالة جيدة. لقد اتخذنا قرارات واتخذنا خطوات لم تتخذها أية دولة، ومع ذلك فقد فعلنا ذلك بطريقة محسوبة ودقيقة".
وأضاف: "هناك اتفاق على أنه من المستحيل منع تفشي أوميكرون، ولكن من الممكن تأخيره وكسب وقت ثمين لغرض جمع البيانات ولغرض التحصين".
وشدد وزير الصحة الإسرائيلي على أهمية اللقاح في مواجهة أوميكرون، معتبرا أنه الأداة الأهم: "نحن نعلم أن أولئك الذين يتم تطعيمهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة يتمتعون بحماية أكبر بكثير منه. جميع المؤشرات تشير إلى أن أولئك الذين يتم تطعيمهم بجرعات معززة يتمتعون بحماية أفضل من الإصابة بأعراض خطيرة والذين لم يتم تطعيمهم يعرضون أنفسهم وبيئتهم ومجتمعهم للخطر".
في ضوء أهمية اللقاح، قال هورفيتس إن نسبة التطعيم في إسرائيل غير كافية ودعا الآباء إلى تطعيم أطفالهم، قائلا "أناشد الآباء - لا تتركوا الأطفال في خطر. لقاحات الأطفال ليست شيئا تجريبيا".
من جانبها، أعلنت رئيسة خدمة الصحة العامة الدكتورة شارون إلراعي برايس، عن إضافة المملكة المتحدة والدنمارك وبلجيكا إلى قائمة البلدان الحمراء التي سيتم حظر السفر إليها، وأضافت: "نحن نناقش باستمرار أفضل السبل التي من شأنها تقليل المخاطر".
بدوره، أكد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور نحمان آش تقريرا نشرته "يديعوت أحرونوت" بشأن مناقشة الوزارة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا. وقال "سنحتاجه على الأرجح في الفئات السكانية المعرضة لخطر أكبر"، مضيفا أنه لا يعرف بعد متى سيتم إعطاء جرعة رابعة لجميع السكان.
يشار إلى وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أمس الاثنين، اكتشاف 20 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، لتصل حصيلة الإصابات حتى الآن في إسرائيل إلى 55 إصابة 13 منهم لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وعاد 36 من هؤلاء المصابين مؤخرا من جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا والمجر وإيطاليا وناميبيا.