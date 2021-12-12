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https://arabic.sputniknews.com/20211212/-علماء-يرصدون-ولادة-فراشة-بجناح-واحد-احترقت-في-الفضاء-صور-وفيديو--1053864108.html
علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو
علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو
أنتجت ولادة نجم جديد مشهدا غريبا في الفضاء، ظهر على شكل فراشة بجناح واحد، لكن لسوء الحظ، احترق جناحها الآخر، كما وصف علماء الفلك الصور الأخير الملتقطة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T19:04+0000
2021-12-12T19:04+0000
مجتمع
علوم
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وأطلق العلماء على السديم الغريب اسم "سديم الحرباء بالأشعة تحت الحمراء"، أو "Chamaeleon Infrared Nebula"، بسبب شكله الغريب ولونه الأحمر.ويقع السديم على بعد حوالي 520 سنة ضوئية، وظهر في آخر صورة ملتقطة والتي نشرتها مؤسسة الفضاء " NSF NOIRLab " في تشيلي، "كفراشة احترق أحد جناحيها" بلهب ولادة نجم جديد، حيث تلعب بعض العمليات المضطربة في تشكيل هذه السدم الغريبة في الفضاء.ويعتبر العلماء أن النجوم هي أجسام شديدة الكثافة، بحسب المقال المنشور في مجلة " sciencealert" العلمية، لكن عند ولادتها تحدث انهيارات كبيرة جدا لكتل عظيمة من سحب الغاز والجزيئات وتدور حول نفسها بسبب الجاذبية.وعند دوران هذه المواد والسحب، تنجذب المواد وتتحول إلى أقراص تتراكم حوله تغذي النجم المولود لتصبح كتلة الغاز على شكل نجم كبير.وعند النمو الأولي للنجم، يبدأ بإنتاج رياح نجمية قوية، وتبدأ المادة الموجودة في النجم الأولي بالتفاعل مع مجالاته المغناطيسية، وتتدفق هذه المواد على طول خطوط المجال المغناطيسي إلى القطبين، حيث يتم دفعها في الفضاء على شكل نفاثات بلازما قوية.ويعتقد علماء الفلك أن المشهد الذي شكل الفراشة الكونية، قد تشكل بسبب نفاثات البلازما الخارجة من النجم، أما "الجناح" فهو عبارة عن نفق محفور من سحابة الغاز حول النجم بواسطة إحدى نفاثات النجم الأولي.
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مجتمع, علوم

علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو

19:04 GMT 12.12.2021
© Photo / NASA/ESAأضخم نجم في درب التبانة
أضخم نجم في درب التبانة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Photo / NASA/ESA
تابعنا عبر
أنتجت ولادة نجم جديد مشهدا غريبا في الفضاء، ظهر على شكل فراشة بجناح واحد، لكن لسوء الحظ، احترق جناحها الآخر، كما وصف علماء الفلك الصور الأخير الملتقطة.
وأطلق العلماء على السديم الغريب اسم "سديم الحرباء بالأشعة تحت الحمراء"، أو "Chamaeleon Infrared Nebula"، بسبب شكله الغريب ولونه الأحمر.
ويقع السديم على بعد حوالي 520 سنة ضوئية، وظهر في آخر صورة ملتقطة والتي نشرتها مؤسسة الفضاء " NSF NOIRLab " في تشيلي، "كفراشة احترق أحد جناحيها" بلهب ولادة نجم جديد، حيث تلعب بعض العمليات المضطربة في تشكيل هذه السدم الغريبة في الفضاء.
ويعتبر العلماء أن النجوم هي أجسام شديدة الكثافة، بحسب المقال المنشور في مجلة " sciencealert" العلمية، لكن عند ولادتها تحدث انهيارات كبيرة جدا لكتل عظيمة من سحب الغاز والجزيئات وتدور حول نفسها بسبب الجاذبية.
وعند دوران هذه المواد والسحب، تنجذب المواد وتتحول إلى أقراص تتراكم حوله تغذي النجم المولود لتصبح كتلة الغاز على شكل نجم كبير.
وعند النمو الأولي للنجم، يبدأ بإنتاج رياح نجمية قوية، وتبدأ المادة الموجودة في النجم الأولي بالتفاعل مع مجالاته المغناطيسية، وتتدفق هذه المواد على طول خطوط المجال المغناطيسي إلى القطبين، حيث يتم دفعها في الفضاء على شكل نفاثات بلازما قوية.
كوكب الأرض إلى جانب مجرة في مشهد خيالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
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ويعتقد علماء الفلك أن المشهد الذي شكل الفراشة الكونية، قد تشكل بسبب نفاثات البلازما الخارجة من النجم، أما "الجناح" فهو عبارة عن نفق محفور من سحابة الغاز حول النجم بواسطة إحدى نفاثات النجم الأولي.
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