علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو
© Photo / NASA/ESAأضخم نجم في درب التبانة
© Photo / NASA/ESA
أنتجت ولادة نجم جديد مشهدا غريبا في الفضاء، ظهر على شكل فراشة بجناح واحد، لكن لسوء الحظ، احترق جناحها الآخر، كما وصف علماء الفلك الصور الأخير الملتقطة.
وأطلق العلماء على السديم الغريب اسم "سديم الحرباء بالأشعة تحت الحمراء"، أو "Chamaeleon Infrared Nebula"، بسبب شكله الغريب ولونه الأحمر.
ويقع السديم على بعد حوالي 520 سنة ضوئية، وظهر في آخر صورة ملتقطة والتي نشرتها مؤسسة الفضاء " NSF NOIRLab " في تشيلي، "كفراشة احترق أحد جناحيها" بلهب ولادة نجم جديد، حيث تلعب بعض العمليات المضطربة في تشكيل هذه السدم الغريبة في الفضاء.
ويعتبر العلماء أن النجوم هي أجسام شديدة الكثافة، بحسب المقال المنشور في مجلة " sciencealert" العلمية، لكن عند ولادتها تحدث انهيارات كبيرة جدا لكتل عظيمة من سحب الغاز والجزيئات وتدور حول نفسها بسبب الجاذبية.
The Chamaeleon Infrared Nebula, located about 520 light-years away, and in a new image from the NSF NOIRLab's International Gemini Observatory in Chile, it appears in the sky like a pale gossamer butterfly wing. pic.twitter.com/ehCrHIhM1G— ~𝓣𝓮𝓷𝓪𝓬𝓲𝓸𝓾𝓼 𝓣𝓮𝓪𝓱~ (@TeahCartel) December 11, 2021
وعند دوران هذه المواد والسحب، تنجذب المواد وتتحول إلى أقراص تتراكم حوله تغذي النجم المولود لتصبح كتلة الغاز على شكل نجم كبير.
Our latest #CosmoView features a breathtaking visible-light image of the Chamaeleon Infrared #Nebula taken with @GeminiObs, a Program of NSF's #NOIRLab, that looks as though it is ready to flutter off the screen!— NOIRLab (@NOIRLabAstro) December 11, 2021
For more details, see the press release: https://t.co/coOe3P8Wv3 pic.twitter.com/plQuq0VTVd
وعند النمو الأولي للنجم، يبدأ بإنتاج رياح نجمية قوية، وتبدأ المادة الموجودة في النجم الأولي بالتفاعل مع مجالاته المغناطيسية، وتتدفق هذه المواد على طول خطوط المجال المغناطيسي إلى القطبين، حيث يتم دفعها في الفضاء على شكل نفاثات بلازما قوية.
ويعتقد علماء الفلك أن المشهد الذي شكل الفراشة الكونية، قد تشكل بسبب نفاثات البلازما الخارجة من النجم، أما "الجناح" فهو عبارة عن نفق محفور من سحابة الغاز حول النجم بواسطة إحدى نفاثات النجم الأولي.