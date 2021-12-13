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https://arabic.sputniknews.com/20211213/أزمة-للأهلي-بسبب-تزامن-أمم-أفريقيا-وكأس-العالم-للأندية-الاتحادية-المصرية-توضح-فيديو-1053873161.html
أزمة للأهلي بسبب تزامن أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.. الاتحادية المصرية توضح.. فيديو
أزمة للأهلي بسبب تزامن أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.. الاتحادية المصرية توضح.. فيديو
علق أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري، عن أزمة تعارض مواعيد كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا مواجهتي نصف النهائي والنهائي، مع بطولة كأس... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T08:13+0000
2021-12-13T08:13+0000
رياضة
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وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "من غير شرح كثير ولف ودوران ومع احترامي للبعض لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، ولو ثمة مَن يرى أن منتخب مصر أقل أهمية من أي جهة فهو مخطئ".وأضاف "الحفاظ على كل الحقوق موجود ولكي لا نضيع وقتا كثيرا ودون تفسير، الأزمة محلولة، والمنتخب المصري سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بكامل نجومه، والنادي الأهلي، أيضا سيلعب مباراته في بطولة كأس العالم للأندية بكامل نجومه، وهذا على مسؤوليتي، وهناك أمور لو قيلت الآن ستفسد الموضوع، ونحن لسنا بمعزل عن القضية؛ لأن هناك مَن يعمل دون كلام كثير، واتحاد الكرة طبعا كان له دور وليس كل ما يعرف يقال".هذا وتقدم النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة المصرية في وقت سابق، مطالبا إياه بـ "الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على حل المشكلة".وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن إقامة بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون في نفس موعدها المحدد سابقا وهو الـ9 من يناير/كانون الثاني المقبل.
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رياضة

أزمة للأهلي بسبب تزامن أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية.. الاتحادية المصرية توضح.. فيديو

08:13 GMT 13.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOفريق الأهلي المصري
فريق الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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علق أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري، عن أزمة تعارض مواعيد كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا مواجهتي نصف النهائي والنهائي، مع بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأهلي المصري.
وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "من غير شرح كثير ولف ودوران ومع احترامي للبعض لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، ولو ثمة مَن يرى أن منتخب مصر أقل أهمية من أي جهة فهو مخطئ".
وأضاف "الحفاظ على كل الحقوق موجود ولكي لا نضيع وقتا كثيرا ودون تفسير، الأزمة محلولة، والمنتخب المصري سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بكامل نجومه، والنادي الأهلي، أيضا سيلعب مباراته في بطولة كأس العالم للأندية بكامل نجومه، وهذا على مسؤوليتي، وهناك أمور لو قيلت الآن ستفسد الموضوع، ونحن لسنا بمعزل عن القضية؛ لأن هناك مَن يعمل دون كلام كثير، واتحاد الكرة طبعا كان له دور وليس كل ما يعرف يقال".
هذا وتقدم النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة المصرية في وقت سابق، مطالبا إياه بـ "الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على حل المشكلة".
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن إقامة بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون في نفس موعدها المحدد سابقا وهو الـ9 من يناير/كانون الثاني المقبل.
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