تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211213/إيران-التوصل-لاتفاق-جيد-في-مفاوضات-فيينا-يعني-المضي-في-برنامجنا-النووي-مقابل-رفع-العقوبات-1053904448.html
إيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
إيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا، العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T19:09+0000
2021-12-13T19:09+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_81334c33aad438d1d68305c30a01cbb5.jpg
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن "التوصل لاتفاق جيد يعني أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات على إيران".وأضاف عبد اللهيان، أن "طهران مستعدة للوصول إلى اتفاق جيد يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق عام 2015 وينهي المخاوف المحتملة لدى الطرف المقابل بشكل كامل".من جانبه، أكد البوسعيدي أن "عمان تدعم المباحثات النووية الجارية في فيينا، وجدية إيران بإيصال المباحثات إلى نتائج تدعو للتفاؤل بشكل كبير"، وفقًا لبيان الخارجية الإيرانية.وكانت إيران، اتهمت أمس الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي.وأبلغ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، قناة "برس تي في"، بأن "الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية".وقال باقري، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن رفع العقوبات عن إيران".كما أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "الخلافات تتقلص في بعض القضايا وهناك اقتراب من الوصول لنتيجة".وتابع: "تتقلص الخلافات بشأن القضايا التي يمكن التفاوض عليها، ونقترب من التوصل إلى نتيجة واضحة في المفاوضات الجارية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مجموعة-السبع-لن-نسمح-لإيران-بالحصول-على-أسلحة-نووية-ومفاوضات-فيينا-الفرصة-الأخيرة-1053841338.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_182bf5cb40c5f5fc7c2c9cbea9ef842f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

إيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات

19:09 GMT 13.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق جيد تتمخض عنه مباحثات فيينا، العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أن "التوصل لاتفاق جيد يعني أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل رفع العقوبات على إيران".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
مجموعة السبع: لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية ومفاوضات فيينا الفرصة الأخيرة
أمس, 10:56 GMT
وأضاف عبد اللهيان، أن "طهران مستعدة للوصول إلى اتفاق جيد يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق عام 2015 وينهي المخاوف المحتملة لدى الطرف المقابل بشكل كامل".
من جانبه، أكد البوسعيدي أن "عمان تدعم المباحثات النووية الجارية في فيينا، وجدية إيران بإيصال المباحثات إلى نتائج تدعو للتفاؤل بشكل كبير"، وفقًا لبيان الخارجية الإيرانية.
وكانت إيران، اتهمت أمس الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي.
وأبلغ كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، قناة "برس تي في"، بأن "الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية".
وقال باقري، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن رفع العقوبات عن إيران".
كما أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن "الخلافات تتقلص في بعض القضايا وهناك اقتراب من الوصول لنتيجة".
وقال باقري: "لم نتسلم أية مقترحات جديدة من الطرف الغربي بشأن الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، ونحن مستمرون في عرض وجهة نظرنا بناء على المسودات والمقترحات التي قدمتها في الاجتماعات السابقة".
وتابع: "تتقلص الخلافات بشأن القضايا التي يمكن التفاوض عليها، ونقترب من التوصل إلى نتيجة واضحة في المفاوضات الجارية".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.
هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:58 GMTالرئيس التونسي يعلن تنظيم استفتاء وطني في 25 يوليو وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر 2022
19:56 GMTفيديو يظهر تمساحا يتحول لـ"صاروخ" في "معركة أرض- جو" مع الخفافيش
19:51 GMTإيران عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات: مخلة بالأمن
19:50 GMTمشاورات ليبية لاختيار رئيس حكومة تسيير أعمال... من الأقرب لتولي المهمة؟
19:41 GMTريال مدريد يشن هجوما قويا على يويفا: خدعونا وقرعة دوري الأبطال "مخزية"
19:30 GMTبعد حادث لبنان.. هل تقود اتهامات حماس لصدام جديد مع فتح؟
19:27 GMTهل ينجح الديمقراطيون الأمريكيون في تمرير مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي؟
19:09 GMTإيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
19:04 GMTإعلام ينشر فيديو لـ"مخاض الكون" من "بحر الطاقة"
19:02 GMT"جملة من التدابير"... الرئيس التونسي يعلن إعادة السيادة إلى الشعب قريبا
18:54 GMTمتحدث العاصمة الإدارية: نستعد لاستقبال الحكومة المصرية و50 ألف موظف خلال أشهر... صور
18:52 GMTوزير الصحة الروسي: العمل جار على اختبار فعالية اللقاح الروسي ضد كورونا لمواجهة "أوميكرون"
18:47 GMTتشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا تعتزمان تبادل تعيين مبعوثين كخطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين
18:40 GMTوزارة الخزانة الأمريكية تؤيد بيان مجموعة السبع بشأن المضادات الحيوية
18:32 GMTواشنطن تؤكد لبغداد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق حاليا
18:27 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة إجبار التلاميذ على التطعيم ضد كورونا كشرط لدخول الامتحانات
18:21 GMTمحلل سياسي يكشف حقيقة الصراع على رئاسة البرلمان العراقي وأبعاده
18:08 GMTالنائب العام السوداني يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي أعقبت قرارات البرهان
18:05 GMTأمير قطر يترأس وفد بلاده المشارك في القمة الخليجية بالسعودية
17:48 GMTتوجيه جديد من السيسي بخصوص قناة السويس