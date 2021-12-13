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الإمارات تحتل المركز الرابع عشر عالميا في تجارة التجزئة
الإمارات تحتل المركز الرابع عشر عالميا في تجارة التجزئة
احتلت الإمارات المركز الرابع عشر عالميا في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة "كيرني" للاستشارات الإدارية الرائدة عالميا. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T08:23+0000
2021-12-13T08:24+0000
الإمارات
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وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن الدراسة التي نتج عنها هذا التصنيف شملت 35 دولة ناشئة تبعاً لمجموعة تضم 26 عاملاً و4 متغيرات رئيسية لتحديد الأسواق المتنامية والجذابة والخالية نسبياً من المخاطر.ويعتمد المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة على الاتجاهات الكلية، ويسلط الضوء على أهم التطورات الجديدة بالسوق، بدلاً من تقديم معلومات تفصيلية عن حصة السوق قد تكون غير هامة.في السياق ذاته، جاءت الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية، حيث يبلغ متوسط إنفاق الأسرة بالدولة 2554 دولار، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي للإنفاق.وسلط المؤشر الضوء على أفريقيا التي تتميز بعدد سكان هو الأصغر سنا، والأسرع نمواً في العالم، فيما تسهم العلاقات التجارية التاريخية المتينة لأفريقيا مع دول المنطقة على عقد المزيد من الشراكات الحيوية.وكشف المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة عن أن الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري تنظر إلى قطاع التجزئة كوسيلة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، كما يوضح تحول أهم مراكز الإنفاق الاستهلاكي في العالم من أسواق الدول المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
الإمارات
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الإمارات

الإمارات تحتل المركز الرابع عشر عالميا في تجارة التجزئة

08:23 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 08:24 GMT 13.12.2021)
© AFP 2021معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021
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احتلت الإمارات المركز الرابع عشر عالميا في المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة "كيرني" للاستشارات الإدارية الرائدة عالميا.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن الدراسة التي نتج عنها هذا التصنيف شملت 35 دولة ناشئة تبعاً لمجموعة تضم 26 عاملاً و4 متغيرات رئيسية لتحديد الأسواق المتنامية والجذابة والخالية نسبياً من المخاطر.
ويعتمد المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة على الاتجاهات الكلية، ويسلط الضوء على أهم التطورات الجديدة بالسوق، بدلاً من تقديم معلومات تفصيلية عن حصة السوق قد تكون غير هامة.
في السياق ذاته، جاءت الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية، حيث يبلغ متوسط إنفاق الأسرة بالدولة 2554 دولار، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي للإنفاق.
وسلط المؤشر الضوء على أفريقيا التي تتميز بعدد سكان هو الأصغر سنا، والأسرع نمواً في العالم، فيما تسهم العلاقات التجارية التاريخية المتينة لأفريقيا مع دول المنطقة على عقد المزيد من الشراكات الحيوية.
وكشف المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة عن أن الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري تنظر إلى قطاع التجزئة كوسيلة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، كما يوضح تحول أهم مراكز الإنفاق الاستهلاكي في العالم من أسواق الدول المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
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