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الشرطة الإسرائيلية تعتقل قياديا بارزا في حركة حماس
الشرطة الإسرائيلية تعتقل قياديا بارزا في حركة حماس
ذكرت مصادر فلسطينية أن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت حسن يوسف القيادي في حركة حماس في رام الله بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T09:12+0000
2021-12-13T09:12+0000
حركة حماس
إسرائيل
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وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت يوسف إثر اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ونقلته لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب موقع "قدس".يأتي إلقاء القبض على حسن يوسف على الرغم من أنه لم يمض عن الإفراج عن سوى بضعة أسابيع.وقضى يوسف أكثر من 21 عاما في السجون الإسرائيلية حيث اعتادت السلطات الإسرائيلية على اعتقاله بين فينة وأخرى.​​​​​​وتقول مصادر في حركة حماس إن قوات الأمن الإسرائيلية تشن منذ أيام، حملة اعتقالات شملت عددا من أعضائها في الضفة الغربية.وترجح المصادر أن يكون السبب في حملة الاعتقالات هو منع أنصار حماس من تنظيم أي احتفالات بحلول الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيسها.ووفقا لمؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن إسرائيل تعتقل في سجونها 4550 فلسطينيا، بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري.
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حركة حماس, إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تعتقل قياديا بارزا في حركة حماس

09:12 GMT 13.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAمواجهات في الضفة الغربية، الخليل، فلسطين 25 أبريل 2021
مواجهات في الضفة الغربية، الخليل، فلسطين 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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ذكرت مصادر فلسطينية أن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت حسن يوسف القيادي في حركة حماس في رام الله بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.
وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت يوسف إثر اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ونقلته لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب موقع "قدس".
زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت في الكنيست، القدس، 30 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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09:06 GMT
يأتي إلقاء القبض على حسن يوسف على الرغم من أنه لم يمض عن الإفراج عن سوى بضعة أسابيع.
وقضى يوسف أكثر من 21 عاما في السجون الإسرائيلية حيث اعتادت السلطات الإسرائيلية على اعتقاله بين فينة وأخرى.
​​​​​​وتقول مصادر في حركة حماس إن قوات الأمن الإسرائيلية تشن منذ أيام، حملة اعتقالات شملت عددا من أعضائها في الضفة الغربية.
وترجح المصادر أن يكون السبب في حملة الاعتقالات هو منع أنصار حماس من تنظيم أي احتفالات بحلول الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيسها.
ووفقا لمؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن إسرائيل تعتقل في سجونها 4550 فلسطينيا، بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري.
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