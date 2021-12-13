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https://arabic.sputniknews.com/20211213/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-قياديا-بارزا-في-حركة-حماس--1053876371.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل قياديا بارزا في حركة حماس
الشرطة الإسرائيلية تعتقل قياديا بارزا في حركة حماس
ذكرت مصادر فلسطينية أن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت حسن يوسف القيادي في حركة حماس في رام الله بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T09:12+0000
2021-12-13T09:12+0000
2021-12-13T09:12+0000
حركة حماس
إسرائيل
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وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت يوسف إثر اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ونقلته لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب موقع "قدس".يأتي إلقاء القبض على حسن يوسف على الرغم من أنه لم يمض عن الإفراج عن سوى بضعة أسابيع.وقضى يوسف أكثر من 21 عاما في السجون الإسرائيلية حيث اعتادت السلطات الإسرائيلية على اعتقاله بين فينة وأخرى.وتقول مصادر في حركة حماس إن قوات الأمن الإسرائيلية تشن منذ أيام، حملة اعتقالات شملت عددا من أعضائها في الضفة الغربية.وترجح المصادر أن يكون السبب في حملة الاعتقالات هو منع أنصار حماس من تنظيم أي احتفالات بحلول الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيسها.ووفقا لمؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن إسرائيل تعتقل في سجونها 4550 فلسطينيا، بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يلتقي-ولي-عهد-أبوظبي-فيديو-1053875624.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية تعتقل قياديا بارزا في حركة حماس
ذكرت مصادر فلسطينية أن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت حسن يوسف القيادي في حركة حماس في رام الله بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.
وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت يوسف إثر اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ونقلته لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب
موقع "قدس"
.
يأتي إلقاء القبض على حسن يوسف على الرغم من أنه لم يمض عن الإفراج عن سوى بضعة أسابيع.
وقضى يوسف أكثر من 21 عاما في السجون الإسرائيلية حيث اعتادت السلطات الإسرائيلية على اعتقاله بين فينة وأخرى.
وتقول مصادر في
حركة حماس
إن قوات الأمن الإسرائيلية تشن منذ أيام، حملة اعتقالات شملت عددا من أعضائها في الضفة الغربية.
وترجح المصادر أن يكون السبب في حملة الاعتقالات هو منع أنصار حماس من تنظيم أي احتفالات بحلول الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيسها.
ووفقا لمؤسسات معنية بشؤون الأسرى، فإن إسرائيل تعتقل في سجونها 4550 فلسطينيا، بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري.