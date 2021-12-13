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رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي ولي عهد أبوظبي... فيديو
رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي ولي عهد أبوظبي... فيديو
بدأ منذ قليل لقاء وصفته وسائل إعلام عبرية بـ "التاريخي" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T09:06+0000
2021-12-13T09:06+0000
الإمارات
محمد بن زايد
نفتالي بينيت
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت الآن ولي العهد محمد بن زايد في قصره الخاص بأبو ظبي، بعد أن كان في استقباله في المطار أمس شقيقه الأصغر - وزير الخارجية عبد الله بن زايد".ونقلت الصحيفة عن مصدر في الوفد المرافق لبينيت أن "الإمارات تعرب عن اهتمام خاص بالخلفية التجارية لرئيس الوزراء في عالم التكنولوجيا الفائقة، والابتكار الإسرائيلي بشكل عام".وقال إن الاجتماع "سيركز على تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، مع التركيز على العلاقات التجارية".من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن بينيت سيلتقي أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر.ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.ومساء أمس الأحد، وصل بينيت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد.وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
الإمارات
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الإمارات, محمد بن زايد, نفتالي بينيت, إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي ولي عهد أبوظبي... فيديو

09:06 GMT 13.12.2021
© REUTERS / POOLزعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت في الكنيست، القدس، 30 مايو 2021
زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت في الكنيست، القدس، 30 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / POOL
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بدأ منذ قليل لقاء وصفته وسائل إعلام عبرية بـ "التاريخي" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت الآن ولي العهد محمد بن زايد في قصره الخاص بأبو ظبي، بعد أن كان في استقباله في المطار أمس شقيقه الأصغر - وزير الخارجية عبد الله بن زايد".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الوفد المرافق لبينيت أن "الإمارات تعرب عن اهتمام خاص بالخلفية التجارية لرئيس الوزراء في عالم التكنولوجيا الفائقة، والابتكار الإسرائيلي بشكل عام".
وقال إن الاجتماع "سيركز على تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، مع التركيز على العلاقات التجارية".
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن بينيت سيلتقي أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر.
ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.
ومساء أمس الأحد، وصل بينيت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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