https://arabic.sputniknews.com/20211213/المتحدث-الرسمي-البرلمان-الليبي-يبحث-مصير-الانتخابات-الأسبوع-المقبل-وجلسة-طرابلس-تشاورية--1053883868.html

المتحدث الرسمي: البرلمان الليبي يبحث مصير الانتخابات الأسبوع المقبل... وجلسة طرابلس تشاورية

المتحدث الرسمي: البرلمان الليبي يبحث مصير الانتخابات الأسبوع المقبل... وجلسة طرابلس تشاورية

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم بالعاصمة طرابلس، هي جلسة تشاورية غير رسمية مغلقة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

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2021-12-13T11:41+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجلسة تعقد برئاسة النائب الأول رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد.وبشأن مصير الانتخابات المقررة، أوضح بليحق أن مجلس النواب بانتظار تقرير اللجنة التي كلفت في وقت سابق لبحث كافة التطورات والعراقيل المرتبطة بالعملية الانتخابية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.وبشأن احتمالية تأجيل الانتخابات، أشار المتحدث الرسمي، أن قرار تأجيل الانتخابات يرتبط بالاطلاع على تقرير اللجنة، خاصة أن الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر/ كانون الأول، جاء نتيجة توافقات محلية ودولية، وأن هذه التوافقات تأخذ في الاعتبار حال اتخاذ أي قرار جديد.وبشأن ما إن كان يحق للمفوضية إرجاء موعد الانتخابات من عدمه، قال بليحق إن المفوضية العليا للانتخابات يمكن أن ترسل توصياتها إلى البرلمان، فيما يقرر البرلمان في الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل ما يمكن اتخاذه بناء على تقرير اللجنة المكلفة، كما يضع في اعتباره التوافقات الدولية.وشدد على أن البرلمان سينظر في حجم العراقيل وما إن كانت هناك فترة محددة لإرجاء الانتخابات ومدى منطقيتها، وحينها سيقرر ما إن كان بإمكانه إصدار القرار اللازم باعتباره السلطة التشريعية، أو كانت هناك حاجة للتواصل مع الأطراف الأخرى المتوافقة على موعد الانتخابات المقرر نهاية الشهر الجاري.وبحسب بليحق فإن أي قرار يتعلق بالانتخابات معقد لدرجة كبيرة، خاصة أن الأمر يرتبط بتوافقات محلية ودولية يجب مراعاتها حال اتخاذ أي خطوة بشأن المسار السياسي المتفق عليه.ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز، أمس الأحد، إلى العاصمة طرابلس.وذكرت البعثة، في بيان لها، أن "المستشارة الخاصة، وليامز، ستتولى، وبالتنسيق الوثيق مع البعثة، قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".وأكدت أن وليامز ستعمل على مساعدتها الأطراف الليبية الفاعلة في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.وأشادت البعثة، بعمل المفوضية الليبية العليا للانتخابات التي حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.

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