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المنفي: ندعم توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا
المنفي: ندعم توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على دعم المجلس لتوحيد المؤسسة العسكرية وحرصه على الوصول لانتخابات نزيهة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:10+0000
2021-12-13T10:10+0000
ليبيا
الانتخابات الرئاسية الليبية
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، اليوم الاثنين، خلال استقباله مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز.وقال البيان الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه: " المنفي يؤكد حرص المجلس الرئاسي على توحيد الجهود للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار."وأضاف البيان: " يؤكد رئيس المجلس الرئاسي، في لقائه بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، على الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات."كما أكد البيان على "الدعم الكامل للمجلس الرئاسي، لتوحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى."
https://arabic.sputniknews.com/20211212/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعلق-على-اجتماع-القيادات-العسكرية-وتدعو-لتوحيد-الجيش-1053837511.html
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ليبيا, الانتخابات الرئاسية الليبية

المنفي: ندعم توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا

10:10 GMT 13.12.2021
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Council
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على دعم المجلس لتوحيد المؤسسة العسكرية وحرصه على الوصول لانتخابات نزيهة.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، اليوم الاثنين، خلال استقباله مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز.
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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أمس, 09:21 GMT
وقال البيان الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه: " المنفي يؤكد حرص المجلس الرئاسي على توحيد الجهود للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار."
وأضاف البيان: " يؤكد رئيس المجلس الرئاسي، في لقائه بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، على الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات."
كما أكد البيان على "الدعم الكامل للمجلس الرئاسي، لتوحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى."
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